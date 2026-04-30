Horor na času: Robot podivljao i udarao učenike, djeca bježala u panici

30.04.2026 10:36

Snimak iz Sinđijanga, autonomnog regiona u Kini, izazvao je veliku pažnju na internetu, nakon što je prikazao trenutak kada je humanoidni robot izgubio kontrolu tokom školskog sportskog dana.

Video, koji se brzo proširio društvenim mrežama, prikazuje robota koji je prvobitno izvodio plesne pokrete i demonstrirao borilačke veštine pred učenicima.

Od zabave do haosa za nekoliko sekundi

Na početku nastupa, sve je djelovalo kao zanimljiva demonstracija tehnologije. Robot je bio dio koreografije zajedno sa učenicima koji su izašli na teren kako bi učestvovali u zajedničkom plesnom programu.

Međutim, situacija se brzo promijenila. Nekoliko sekundi nakon početka, robot se sapleo i pao, a zatim počeo da se nekontrolisano pomjera i zadaje udarce rukama, nalik kung-fu pokretima.

Učenici su se uplašili i počeli da se udaljavaju, dok je scena za mnoge podsetila na filmove o pobuni mašina.

Brza reakcija spriječila ozbiljnije posljedice

Operater robota brzo je reagovao, utrčao na teren i zaustavio uređaj pre nego što je neko mogao biti povređen. Prema dostupnim informacijama, niko od učenika nije zadobio povrede.

Snimak je postao viralan na kineskim društvenim mrežama, gdje su korisnici dijelili različite komentare – od šale do zabrinutosti zbog bezbjednosti.

Razvoj robotike i potencijalni rizici

Kina posljednjih godina intenzivno razvija humanoidne robote i koristi ih na javnim događajima, u školama i prezentacijama novih tehnologija. Ipak, ovakvi incidenti pokazuju da tehnologija još uvijek nije savršena.

Slični slučajevi zabilježeni su i ranije, što dodatno pokreće pitanje bezbjednosti i kontrole robota u javnom prostoru.

Stručnjaci za robotiku upozoravaju da će sa rastom upotrebe ovih sistema biti potrebno više pažnje posvetiti sigurnosnim merama i regulativi.

Ovaj incident još jednom pokazuje da, iako tehnologija napreduje velikom brzinom, ljudski nadzor i dalje ostaje ključan, prenosi Alo.

