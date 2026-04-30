Logo
Large banner

Ako se budite u ovo vrijeme noću, to može biti znak ozbiljnog problema

Autor:

ATV
30.04.2026 10:27

Komentari:

0
Спавање дјевојка сан кревет
Foto: Ivan Oboleninov/Pexels

Iznenadno buđenje tokom noći, praćeno ubrzanim radom srca, osjećajem panike i uznemirenosti, sve je češća pojava kod velikog broja ljudi, a stručnjaci upozoravaju da uzrok ne mora biti bezazlen.

Ovo stanje najčešće se javlja upravo između tri i četiri časa ujutru, kada se organizam prirodno priprema za buđenje, ali kod nekih osoba taj proces izaziva naglu reakciju, poput skoka pritiska ili osjećaja da srce „iskače“.

Kako objašnjavaju ljekari, tokom sna dominira parasimpatički nervni sistem koji usporava rad srca i smiruje organizam, ali u određenim situacijama dolazi do naglog aktiviranja suprotnog mehanizma, što može dovesti do ubrzanog rada srca i naglog buđenja.

Kardiohirurg Igor Živković ističe da ovo stanje ne treba ignorisati, jer može biti povezano sa poremećajima srčanog ritma, ali i sa psihičkim opterećenjem i stresom koji se nakuplja tokom dana.

Prema njegovim riječima, mnogi pacijenti opisuju osjećaj kao da im srce snažno udara ili „pomjera tijelo“, što dodatno pojačava strah i uznemirenost, pa se krug simptoma nastavlja.

Iako u nekim slučajevima uzrok može biti anksioznost ili hronični stres, postoji mogućnost da je riječ o problemu sa srcem, posebno električnim sistemom koji reguliše njegov rad.

Zbog toga stručnjaci savjetuju da se u ovakvim situacijama obavezno javite ljekaru, koji će uputiti na dodatne preglede kao što su EKG i 24-časovni holter, koji prati rad srca tokom cijelog dana i noći.

Pored kardiologa, po potrebi je važno uključiti i endokrinologa, ali i psihoterapeuta, kako bi se utvrdio tačan uzrok i adekvatno liječio problem.

Naglašava se da nedostatak sna može dovesti do ozbiljnog poremećaja hormona u organizmu, što dodatno pogoršava stanje i utiče na cjelokupno zdravlje.

Zato je važno na vrijeme prepoznati simptome i reagovati, jer iza naizgled bezazlenog noćnog buđenja može stajati ozbiljan zdravstveni problem.

(Zdravlje.ba)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

buđenje

Spavanje

zdravlje

nesanica

Srce

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Мушкарац са лисицама држи руке на столу

Svijet

Silovali i ubili djevojčicu, 40 godina čuvali tajnu: Konačno "pala" hapšenja u Luizijani

2 h

0
Bijeli luk

Zdravlje

Istraživanja pokazala: Bijeli uk može smanjiti rizik od nekih vrsta raka

2 h

0
horoskop astrologija

Zanimljivosti

Horoskop za četvrtak: Šta nam donosi posljednji dan aprila?

2 h

0
Срби пошумљавали шуму у Аустрији па је запалили

Svijet

Srbi pošumljavali šumu u Austriji pa je zapalili

2 h

0

Više iz rubrike

Доктор, хирург, рукавице

Zdravlje

Mađarski ljekar izveo operaciju srca nasred ulice

2 h

0
Bijeli luk

Zdravlje

Istraživanja pokazala: Bijeli uk može smanjiti rizik od nekih vrsta raka

2 h

0
Лет авиона

Zdravlje

Savjet doktora: Ove greške izbjegavajte prilikom putovanja avionom

1 d

0
Bolnica liječenje srčani udar aparati

Zdravlje

Ljekari objasnili: Zašto dolazi do srčanog zastoja kod ljudi koji su u punoj snazi?

1 d

0

  • Najnovije

12

33

Odluka zatresla Ameriku: Vrhovni sud donio presudu o crtanju izbornih mapa

12

30

Karan čestitao 1. maj: Prilika je da se podsjetimo važnosti dostojanstvenog rada

12

26

SIPA poslala upozorenje: Čuvajte se lažnih SMS poruka!

12

25

Tramp će vjerovatno biti nominovan za Nobelovu nagradu za mir

12

23

Minić i Marić potpisali memorandum o zajedničkim mjerama

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner