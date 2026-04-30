Ako se budite u ovo vrijeme noću, to može biti znak ozbiljnog problema

Iznenadno buđenje tokom noći, praćeno ubrzanim radom srca, osjećajem panike i uznemirenosti, sve je češća pojava kod velikog broja ljudi, a stručnjaci upozoravaju da uzrok ne mora biti bezazlen.

Ovo stanje najčešće se javlja upravo između tri i četiri časa ujutru, kada se organizam prirodno priprema za buđenje, ali kod nekih osoba taj proces izaziva naglu reakciju, poput skoka pritiska ili osjećaja da srce „iskače“.

Kako objašnjavaju ljekari, tokom sna dominira parasimpatički nervni sistem koji usporava rad srca i smiruje organizam, ali u određenim situacijama dolazi do naglog aktiviranja suprotnog mehanizma, što može dovesti do ubrzanog rada srca i naglog buđenja.

Kardiohirurg Igor Živković ističe da ovo stanje ne treba ignorisati, jer može biti povezano sa poremećajima srčanog ritma, ali i sa psihičkim opterećenjem i stresom koji se nakuplja tokom dana.

Prema njegovim riječima, mnogi pacijenti opisuju osjećaj kao da im srce snažno udara ili „pomjera tijelo“, što dodatno pojačava strah i uznemirenost, pa se krug simptoma nastavlja.

Iako u nekim slučajevima uzrok može biti anksioznost ili hronični stres, postoji mogućnost da je riječ o problemu sa srcem, posebno električnim sistemom koji reguliše njegov rad.

Zbog toga stručnjaci savjetuju da se u ovakvim situacijama obavezno javite ljekaru, koji će uputiti na dodatne preglede kao što su EKG i 24-časovni holter, koji prati rad srca tokom cijelog dana i noći.

Pored kardiologa, po potrebi je važno uključiti i endokrinologa, ali i psihoterapeuta, kako bi se utvrdio tačan uzrok i adekvatno liječio problem.

Naglašava se da nedostatak sna može dovesti do ozbiljnog poremećaja hormona u organizmu, što dodatno pogoršava stanje i utiče na cjelokupno zdravlje.

Zato je važno na vrijeme prepoznati simptome i reagovati, jer iza naizgled bezazlenog noćnog buđenja može stajati ozbiljan zdravstveni problem.

