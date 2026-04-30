Mađarski ljekar izveo operaciju srca nasred ulice

30.04.2026 10:17

Foto: Pexels

Mađarski ljekar je izveo složenu operaciju na otvorenom srcu na ulici, za koju stručnjaci kažu da je jedinstvena u Mađarskoj i izuzetno rijetka širom Evrope.

Nacionalni onkološki institut u Budimpešti saopštio je da je njihov glavni hirurg, dr Žolt Dubocki, spasao 30-godišnjeg muškarca koji je bio izboden u srce operišući ga direktno na ulici, jer bi transport do bolnice mogao da košta žrtvu života, objavio je portal onkol.hu.

Pored svog primarnog posla u onkološkom institutu, Dubocki volontira u jedinici za hitne slučajeve mađarske neprofitne organizacije za spasavanje u vazduhu.

Njegov tim je u nedjelju primio hitan poziv i po dolasku na lice mjesta zatekao ranjenog čovjeka koji je obilno krvario. Medicinskim radnicima je odmah bilo jasno da je potrebna hitna operacija, ali i da je prevoz pacijenta u bolnicu previše rizičan.

Iz tog razloga, Dubocki je odlučio da operaciju izvrši na ulici, umesto u sterilnim uslovima operacione sale koristeći modernu medicinsku opremu.

Za sedam minuta, otvorio je čovjeku grudni koš i zašio mu srce koje je još kucalo, stabilizujući njegovo stanje za dalje liječenje, saopštio je Nacionalni onkološki institut.

Visok nivo profesionalnog iskustva i discipline dr Dubockog je ogromna prednost u njegovom radu u službi spasavanja života u vazduhoplovnoj ambulanti, istakao je Nacionalni onkološki institut u Budimpešti.

"Rad i hirurškog onkologa i spasioca zasnovan je na strogim pravilima i sprovodi se kao dio obučenog tima. Iskustvo stečeno u operacionim salama onkološkog instituta pomaže u brzom donošenju odluka, što je izuzetno važno u radu vazdušne ambulantne pomoći", rekao je Dubocki.

Zahvaljujući njegovim odlučnim akcijama, žrtva je preživjela. Nakon hitne operacije, helikopterom je prebačen u bolnicu, gdje mu je ukazana dalja medicinska njega, prenosi Tanjug.

