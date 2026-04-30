Rale hitno hospitalizovan, oglasila se Ana Nikolić

Kompozitor Goran Ratković Rale hitno je hospitalizovan u na Institutu Dedinje i to nakon što je Ana Nikolić pozvala Hitnu pomoć.

Naime, Ana se oglasila rano jutros, i podijelila sliku sa Raletom, pa mu se još jednom obratila.

"Danas divan je dan", uz opis je postavila i svoju pesmu Rođendan, koju je Rale uradio.

Ana je još jednom pokazala koliko voli Raleta, a ovim potezom mu je pružila podršku u najtežem trenutku.

Poznati kompozitor Goran Ratković Rale ponovo je hospitalizovan na Institutu za kardiovaskularne bolesti "Dedinje" zbog komplikacija nakon operacije srca.

Iako se osjeća dobro, kako se navodi, situacija nije bila bezazlena.

Scena Novi privatni snimak: Dara Bubamara u jeku afere pokazala "više nego ikad"

Rale se o zdravstvenom stanju oglasio za domaće medije.

“Tačno je. Nije greška lekara ili osoblja u pitanju, već moja tvrdoglavost. Mislio sam da mogu sve, a očigledno je da ne mogu sve. I opet me je Ana spasila jer me nije poslušala i zvala je hitnu pomoć”, izjavio je kompozitor za Blic.

Na pitanje o trenutnom stanju, Rale je rekao da se osjeća odlično i pohvalio Institut "Dedinje"