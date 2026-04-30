Pjevačica koja živi blizu Milana Stankovića otkrila šta se dešava u njegovom domu noćima

Mlada pjevačica Iva Grujin razotkrila je šta se dešava u domu pjevača Milana Stankovića, koji je već nekoliko godina u medijskoj ilegali.

Kako se šuška, Stanković sprema novi album i planira da se vrati na muzičku scenu, ali se o tome još uvijek nije oglasio.

Sve se dešava u strogoj tajnosti, a navodno radi sa timom saradnika koji su mu i ranije pravili hitove.

Mlada pjevačica živi pored njega u jednom od najluksuznijih naselja u Beogradu, a sada je otkrila šta se noću čuje iz njegovog doma.

- Moja porodica živi na Dedinju i oni su rekli: "On svako veče nešto pjeva, on vježba, mi ga čujemo". Ja kažem daj Bože da je to nešto, ali... Nadamo se svi - istakla je Iva Grujin.

Karleuša o povratku Milana Stankovića: "Često se čujemo, nagovaram ga..."

Jelena Karleuša je otkrila da je u kontaktu sa Milanom i da ga nagovara da se vrati na scenu.

- Često se čujemo i stalno ga nagovaram da se vrati i meni da napiše pjesmu. Mnogi bih voljela duet, inače pjesma Insomnija je trebala da bude duet sa Milanom, ali tadašnja uprava Granda, Saša Popović i ekipa, nisu dali Milanu da snimi duet sa mnom - izjavila je JK.

