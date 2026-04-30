Sve veće tenzije u vladajućoj koaliciji: Da li pada Vlada u Njemačkoj?

Vladajuća koalicija u Njemačka, koju čine CDU/CSU i SPD, sve je nestabilnija, a tenzije između kancelara Fridrih Merca i drugih članova njegovog kabineta postaju „nepodnošljive“, piše Bild.

Tenzijama između partnera na vlasti u Njemačkoj pridonijela je i situacija u državi, odnosno istraživanja javnog mnjenja koja kažu da su CDU/CSU, ali i SPD, izrazito nepopularni.

To je poseban problem za Merca, čiji je posao da održi koaliciju na okupu, ali je takođe opterećen lošim ličnim rezultatima u anketama.

Konstantan sukob

Uz to, SPD i CDU su od početka saradnje u konstantnom sukobu oko različitih pogleda i rješenja za probleme u Njemačkoj.

Kako piše Bild, ovo je rezultiralo internim diskusijama o potencijalnom pokretanju glasanja o nepovjerenju Mercu i njegovoj vladi.

Njemački medij tvrdi da je u dva navrata sam Merc razmišljao da pokrene ovu inicijativu, a razlog je bio stav SPD-a o izmjenama zakona o penzijama i o subvencijama za gorivo, gdje su tek pred usvajanje ovih rješenja došli do dogovora.

Merc ima probleme i unutar svoje stranke

Merc ima probleme i unutar svoje stranke. CDU i CSU mu zamjeraju, kako piše Bild, popustljivost u pregovorima. Situaciju su opisali kao da Merc ulazi na pregovore sa svojim, a izlazi sa stavovima Lars Klingbajla, jednog od lidera SPD-a i vicekancelara.

S druge strane, SPD mu spočitava to što ne može kontrolisati vlastite stranačke kolege, odnosno da im na vrijeme ne javlja detalje dogovora i da zbog toga dolazi do zastoja u provođenju onoga što je dogovoreno.

Ako bi došlo do glasanja o nepovjerenju i ako Merc zaista ne dobije većinu u Bundestagu, on bi ostao na mjestu kancelara u svojstvu vršioca dužnosti, a na predsjedniku Njemačke Frank-Valter Štajnmajeru bila bi odluka hoće li raspustiti parlament.

U slučaju da on odluči raspustiti Bundestag, Njemačka ide na prijevremene izbore, pri čemu će u najboljoj poziciji biti stranka Alternativa za Njemačku, koja je najpopularnija u državi, prenosi Kliks.