Šta piše u Nacrtu sporazuma opozicije iz Republike Srpske

Lideri PSS-a, Narodnog fronta i SDS-a potpisali su Nacrt sporazuma o zajedničkom nastupu na opštim izborima 2026. godine.

Iako je u Nacrtu bilo predviđeno da svoj potpis stavi i Nebojša Vukanović, lider Liste za pravdu i red, to se nije desilo.

U nastavku pročitajte šta piše u Nacrtu sporazuma koji su potpisali Draško Stanivuković, Branko Blanuša i Jelena Trivić.

Polazeći od potrebe za političkim jedinstvom opozicionih političkih subjekata u Republici Srpskoj, odgovornosti prema građanima Republike Srpske, te opredijeljenosti za demokratske promjene, potpisnici ovog sporazuma saglasni su o sljedećem:

Član 1.

Potpisnici Sporazuma obavezuju se da će na Opštim izborima 2026. godine nastupiti sa zajedničkim kandidatima za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

Član 2.

Potpisnici Sporazuma saglasni su da će kandidati za funkcije iz člana 1. ovog sporazuma biti utvrđeni međusobnim dogovorom, uzimajući u obzir rezultate prethodnih izbora, organizacionu snagu političkih subjekata i relevantna istraživanja javnog mnjenja.

Član 3.

Potpisnici Sporazuma konstatuju da će nakon Opštih izbora 2026. godine zajednički djelovati na formiranju nove skupštinske većine u Narodnoj skupštini Republike Srpske, izboru novog rukovodstva Narodne skupštine Republike Srpske i formiranju nove Vlade Republike Srpske, bez učešća Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD).

Član 4.

Potpisnici Sporazuma saglasni su da mandatara za sastav Vlade Republike Srpske neće predložiti politički subjekt čiji kandidat bude izabran za predsjednika Republike Srpske.

Član 5.

Potpisnici Sporazuma obavezuju se da će najkasnije do 31. maja 2026. godine zaključiti aneks ovog sporazuma kojim će biti definisana konačna personalna rješenja za zajedničke kandidate za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

Potpisnici Sporazuma obavezuju se da će navedeni aneks, kao i sve eventualne dodatne sporazume, potvrditi kroz organe svojih političkih subjekata nadležne za odlučivanje o predizbornim i postizbornim koalicijama.

Član 6.

Ovaj sporazum predstavlja osnov za dalje programsko, političko i organizaciono djelovanje potpisnika u cilju zajedničkog nastupa na Opštim izborima 2026. godine i formiranja odgovorne vlasti u Republici Srpskoj.