PSŽ ostao bez ključnog čovjeka za Bajern

Ашраф Хакими из ПСЖ-а лежи на земљи након повреде током прве утакмице полуфинала Лиге шампиона између Пари Сен Жермена и Бајерн Минхена у Паризу, у уторак, 28. априла 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo

Defanzivac Pari Sen Žermena, Ašraf Hakimi, propustiće revanš meč polufinala Lige šampiona protiv Bajerna iz Minhena, saopštili su francuski šampioni na svojoj zvaničnoj internet stranici.

Parižani su u utorak na stadionu "Park prinčeva" slavili u spektakularnom duelu rezultatom 5:4, ali su meč završili sa desetoricoom igrača, nakon što je Hakimi morao da napusti teren pred sam kraj.

Nije mogao biti zamijenjen jer je trener Luis Enrikue iskoristio sve tri dozvoljene izmjene, iako je imao pravo da uvede novog igrača.

Marokanac se sudario sa Konradom Laimerom i nije bio u stanju da nastavi utakmicu, a nedostatak mogućnosti za izmjenu ostavio je domaće sa desetoricom na terenu u završnim minutima.

Kratko saopštenje PSŽ-a potvrdilo je da se 27-godišnji fudbaler neće oporaviti na vreme za revanš na "Alijanc Areni" sljedeće srijede.

