Argentinski golman dobio ozbiljnu suspenziju

29.04.2026 21:58

Аргентински голман добио озбиљну суспензију
Argentinski golman Esteban Andrada suspendovan je na 13 utakmica zbog nesportskog poteza na utakmici druge Španske lige.

Čuvar mreže Saragose pesnicom u lice udario je kapitena Ueske Horhea Pulida u toku drugog poluvremena, zbog čega je isključen sa meča.

Prema pisanju španskog lista "Marka" Esteban Andrada zbog ovog divljačkog nasrtaja, kažnjen je sa 13 utakmica suspenzije, što znači da je za njega ova sezona završena.

Saragosu do kraja sezone očekuje borba za opstanak, jer na pet kola do finiša takmičarske godine, nalaze se na pretposljednjem mjestu.

Veliko je pitanje hoće li Andrada i naredne godine biti čuvar mreže ekipe Saragose, pogotovo poslije ovakvog ispada na utakmici protiv Ueske.

