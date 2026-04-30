Tragedija u Rusiji: Anja izašla s drugarima napolje, roditeljima stigle najgore vijesti

Anja (11), d‌jevojčica iz Krasnodarska, pronađena je mrtva pet dana nakon što su roditelji prijavili njen nestanak.

D‌jevojčica je 24. aprila izašla poslije škole sa drugarima i više se nikada nije vratila kući. Policija je njeno beživotno tijelo pronašla danas daleko od kuće, a prvi nalazi iz istrage pokazuju da je d‌jevojčica ubijena.

Policija je uhapsila muškarca (31) iz obližnjeg sela, koji se sumnjiči da je d‌jevojčicu oteo i zadavio.

Kobna igra napolju

Anja je u petak došla iz škole oko 16 časova i pitala je roditelje da li smije da se igra napolju sa drugarima kao i inače.

Kako je završila sve obaveze oko škole, roditelji su je pustili. Međutim, kada se d‌jevojčica u uobičajeno vrijeme nije vratila, roditelji su krenuli da je traže. U kasnim večernjim satima su alarmirali policiju.

Policijska potraga

Policija je prvo prečešljala svaki atar sela Strelka u Temrjukskom okrugu, a kako dijete nisu pronašli, istraga je proširena. Tokom pet dana, oko 700 policajaca, spasilaca i volontera istražilo je više od 1.000 kvadratnih kilometara. Dijete je na kraju pronađeno mrtvo u polju.

Prema navodima lokalnih medija, uhapšen je Aleksandar M., stanovnik sela Beli, koji je živio nekoliko kilometara od Anjine kući.

On se sumnjiči da je d‌jevojčicu oteo, ubacio u automobil, a potom odveo u zabačeno područje pokraj jezera, gd‌je ju je ubio.

Šta je motiv zločina i dalje nije poznato, prenosi Telegraf.