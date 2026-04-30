Silovali i ubili djevojčicu, 40 godina čuvali tajnu: Konačno "pala" hapšenja u Luizijani

Nakon više od četiri decenije, postignut je značajan proboj u istrazi ubistva šesnaestogodišnje Roksane Šarp iz Luizijane.

Tinejdžerka je silovana i ubijena 1982. godine, a slučaj je ostao nerešen decenijama. Sada, zahvaljujući modernoj DNK tehnologiji i novim tragovima, uhapšena su četiri muškarca.

Tijelo devojčice pronađeno u šumi

Tijelo Roksane Šarp pronađeno je 12. februara 1982. godine u šumovitom području oko pedeset kilometara sjeverno od Nju Orleansa. Forenzičkom istragom utvrđeno je da je šesnaestogodišnjakinja silovana, ubijena, a njeno tijelo potom bačeno.

Zbog nedostatka fizičkih dokaza i nevoljnosti svjedoka da sarađuju, zločin je ostao nerešen više od 40 godina.

Međutim, policija nije odustala od slučaja. Policijska kancelarija države Luizijane u Kovingtonu preuzela je istragu 2023. godine i ponovo analizirala fizičke dokaze prikupljene pre nekoliko decenija. Dokazi su poslati na napredno testiranje DNK, a istražitelji su ponovo ispitali potencijalne osumnjičene i svedoke.

Podkast bio ključan

Prošle godine, policija je takođe pokrenula seriju podkasta od šest epizoda pod nazivom "Ko je ubio Roksanu?" u saradnji sa Nortšor Media Group.

Kombinacija moderne tehnologije i novih informacija dobijenih popularnošću podkasta dovela je do konačnog proboja.

"Ova hapšenja podvlače našu kontinuiranu posvećenost traženju pravde, bez obzira na vreme koje je prošlo. Zahvaljujući napretku u istražnim tehnikama i snažnoj saradnji između agencija, slučajevi koji su nekada smatrani nerješivim sada se mogu zatvoriti", saopštila je državna policija Luizijane.

Voditelj podkasta Čarls Daudi izrazio je zadovoljstvo što je doveo do ovog ishoda.

"Kada smo pokrenuli podkast, mislili smo da nikoga zapravo nije briga, ali se brzo ispostavilo da smo pogriješili. Mnogo ljudi koji su poznavali Roksanu, sjećali je se i bili njeni prijatelji, javilo se", rekao je za Asošijejted pres.

Portparol državne policije Mark Gremilion potvrdio je da je podkast odigrao ključnu ulogu u rješavanju slučaja.

"Bila je to ogromna pomoć u prenošenju poruke javnosti i navođenju svjedoka da se jave", rekao je, prenosi Kurir.