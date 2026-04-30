Logo
Large banner

Užas u centru glavnog grada: Doktorica se objesila o klima uređaj

Autor:

30.04.2026 09:51

Komentari:

Возило Хитне помоћи.
Foto: Pexels

Ljekarka sudske medicine (42) oduzela je sebi život u centru rumunske prestonice, pred očima prolaznika, u vrijeme kada ljudi odlaze na posao ili vode djecu u školu. Scene su ostavile dubok trag na komšije i prolaznike.

Šokantno otkriće dogodilo se juče, 29. aprila 2026. godine, u Sektoru 3 glavnog grada Rumunije, Bukureštu. Policijski službenici iz policijske stanice 10 su obaviješteni pozivom na broj 112, oko 7.50, o prisustvu osobe koja je izgledala kao da je obješena, ispred zgrade.

njemacka zastava

Ekonomija

Policijski službenici su, hitno stigavši na lice mjesta, potvrdili prijavu. Žrtva je žena stara oko 42 godine, pronađena obješena o spoljnu jedinicu klima uređaja, koja se nalazi na drugom spratu kuće.

Kako navodi Antena Observator, ona je bila specijalista sudske medicine i sa kolegama je čak potpisala naučni rad na temu femicida. Međutim, nedavno je izgubila posao.

U Nacionalnom institutu za sudsku medicinu radila je više od pet godina. Karijera joj se naglo završila krajem prošle godine kada je, prema izvorima, otpuštena jer više nije mogla da ispunjava radne zahtjeve i konstantno je kasnila sa obavezama.

Минић и Мaцут састанак

Srbija

Nakon posla, izgubila i majku

Ubrzo nakon što je ostala bez posla, preminula joj je i majka. Živjela je sama i nije imala djece.

"Prije nego što joj je majka umrla, živjele su zajedno u trosobnom stanu. Mnogo vremena je provela sa majkom po bolnicama. Manje od godinu dana nakon majčine smrti, patnja je postala vidljiva", priča jedna komšinica.

Pala u depresiju

Iako je imala prepisanu terapiju, navodno je uzimala lijekove na svoju ruku, što je dramatično doprinijelo njenom stanju. Stručnjaci navode da zloupotreba antidepresiva i barbiturata može dovesti do suicidalnih kriza. Psihijatri smatraju da je ovaj ekstremni čin bio "demonstrativan".

Милена Веселиновић и Михајло Симић

Srbija

"Manifest koji određene osobe ostavljaju, ili poruka koju metodom izvršenja prenose, predstavlja neuspjeli oblik komunikacije jer nikome ne koristi; ta komunikacija je trebalo da se desi tokom života. S obzirom na njenu specijalizaciju, moramo dodati i profil rizika koji nosi stalni kontakt sa nasiljem i nasilnom smrću", objašnjava psihijatar Gabrijel Dijakonu.

Jedini živi srodnik doktorke je njen otac, sa kojim je navodno bila u hladnim odnosima.

(Telegraf.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Bukurešt

Rumunija

Samoubistvo

doktorica

Klima uređaj

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

12

38

12

33

12

30

12

26

12

25

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner