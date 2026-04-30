Urušio se rudnik u Rusiji, zarobljeno osam ljudi

Autor:ATV
U Magadanskoj oblasti u Rusiji urušio se rudnik, zarobivši osam ljudi ispod ruševina, saopštilo je danas Ministarstvo za vanredne situacije Rusije.
"Primljen je izveštaj o odronu stijena na površinskom kopu uglja Kadikčan u gradskom okrugu Susumanski. Prema prelimiijnarnim informacijama, do osam ljudi može biti zarobljeno ispod ruševina", objavilo je Ministarstvo na platformi Maks, prenosi TASS.
Vatrogasci, spasioci iz rudnika i ljekari su poslati na mjesto urušavanja, a angažovan je i helikopter Mi-8 ruskog Ministarstva za vanredne situacije.
Rudnik Kadikčan proizvodi ugalj površinskim kopom, prenosi Tanjug.
