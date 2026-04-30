Istraživanja pokazala: Bijeli uk može smanjiti rizik od nekih vrsta raka

Luk mnogi smatraju osnovnim sastojkom za postizanje bogatijeg okusa jela, ali luk je zapravo moćna namirnica s brojnim zdravstvenim prednostima.

Istraživanja pokazuju da redovna konzumacija luka može podržati zdravlje probavnog sistema, srca i očiju, a posjeduje i prirodna antibakterijska svojstva te može smanjiti rizik od razvoja nekih vrsta raka.

Naravno, sve te zdravstvene prednosti vrijede samo dok je luk svjež. Jednom kada se pokvari, gubi i okus i nutritivnu vrijednost. Pokvareni luk prepoznaćete po tome što je pretjerano proklijao, postao mekan i gnjecav na dodir, osušio se ili je na njemu vidljiva plijesan.

S obzirom na to da se luk često kupuje u većim količinama, pravilno skladištenje ključno je za očuvanje njegovog kvaliteta. Njegovi najveći neprijatelji su svjetlost, vlaga i prekomjerna toplina, jer upravo ti uslovi potiču klijanje i truljenje.

Kako biste to izbjegli, luk uvijek čuvajte na hladnom, suvom, tamnom i dobro prozračenom mjestu. Zbog toga su, na primjer, žičane korpe idealno rješenje jer osiguravaju stalan protok zraka oko glavica i sprečavaju nakupljanje vlage.

