Macut: Sastanci sa Minićem svaki mjesec

30.04.2026 09:45

Београд, 24. априла 2026. -У згради Владе Србије почео је састанак између премијера Србије Ђуре Мацута и премијера Републике Српске Саве Минића, а на састанку су присутни и министри две владе.На састанку присуствују министри правде Србије и Републике Српске Ненад Вујић и Горан Селак, министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у Влади Србије Александра Софронијевић и и министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић
Foto: Tanjug/Rade Prelić

Predsjednik Vlade Srbije Đuro Macut izjavio je da se sa premijerom Republike Srpske Savom Minićem sastaje na svakih mjesec kako bi pratili realizaciju dogovorenih projekata, a fokus je na infrastrukturnom povezivanju Srbije i Srpske.

Macut je ocijenio da je od izuzetnog značaja formiranje radne grupe koja će nadgledati konkretne projekte saradnje, među kojima je posebno izdvojio obnovu stare pruge Mokra Gora-Višegrad, početak obnove mostova i poboljšanje putne infrastrukture, te integraciju Srpske u naučni prostor Srbije.

- Ovo je samo dio onoga što radimo - rekao je Macut.

On je istakao da je obaveza nosilaca vlasti u Srbiji da na svaki način podrže srpski narod širom svijeta, a naročito u regionu.

- Nadam se da se više nikada neće desiti da sa našim sunarodnicima van matice imamo bilo kakvu vrstu nesuglasica, već da ćemo uvijek ostati jedinstveni - rekao je Macut za "Politiku".

Više iz rubrike

Тетка и њен братанац коме је донирала бубрег гостују у емисији.

Srbija

Tetka bez razmišljanja donirala bubreg svom bratancu i spasila mu život

2 h

0
Важна вијест за Србију: Хитно донијета одлука након трагедије на ауто-путу

Srbija

Važna vijest za Srbiju: Hitno donijeta odluka nakon tragedije na auto-putu

3 h

0
Синиша и његов брат Радован неће почивати један поред другог: Нови детаљи трагедије

Srbija

Siniša i njegov brat Radovan neće počivati jedan pored drugog: Novi detalji tragedije

4 h

0
Нема масовног одласка из САЈ-а: МУП Србије демантује наводе

Srbija

Nema masovnog odlaska iz SAJ-a: MUP Srbije demantuje navode

14 h

0

  • Najnovije

12

33

Odluka zatresla Ameriku: Vrhovni sud donio presudu o crtanju izbornih mapa

12

30

Karan čestitao 1. maj: Prilika je da se podsjetimo važnosti dostojanstvenog rada

12

26

SIPA poslala upozorenje: Čuvajte se lažnih SMS poruka!

12

25

Tramp će vjerovatno biti nominovan za Nobelovu nagradu za mir

12

23

Minić i Marić potpisali memorandum o zajedničkim mjerama

