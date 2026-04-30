Macut: Sastanci sa Minićem svaki mjesec

Predsjednik Vlade Srbije Đuro Macut izjavio je da se sa premijerom Republike Srpske Savom Minićem sastaje na svakih mjesec kako bi pratili realizaciju dogovorenih projekata, a fokus je na infrastrukturnom povezivanju Srbije i Srpske.

Macut je ocijenio da je od izuzetnog značaja formiranje radne grupe koja će nadgledati konkretne projekte saradnje, među kojima je posebno izdvojio obnovu stare pruge Mokra Gora-Višegrad, početak obnove mostova i poboljšanje putne infrastrukture, te integraciju Srpske u naučni prostor Srbije.

- Ovo je samo dio onoga što radimo - rekao je Macut.

On je istakao da je obaveza nosilaca vlasti u Srbiji da na svaki način podrže srpski narod širom svijeta, a naročito u regionu.

- Nadam se da se više nikada neće desiti da sa našim sunarodnicima van matice imamo bilo kakvu vrstu nesuglasica, već da ćemo uvijek ostati jedinstveni - rekao je Macut za "Politiku".