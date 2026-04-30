Važna vijest za Srbiju: Hitno donijeta odluka nakon tragedije na auto-putu

Pomoćnik direktora Agencije za bezbjednost saobraćaja Veljko Ćurčić izjavio je danas za Tan‌jug da je vožnja u suprotnom smjeru nažalost trend, i da predstavlja rizično, bezobzirno ponašanje u gruboj suprotnosti sa pravilima saobraćaja.

Ćurčić je rekao i da će ABS u najkraćem roku organizovati okrugli sto gdje će stručnjaci razmotriti elemente koji su mogli doprinijeti saobraćajnoj nesreći na autoputu Ruma-Šabac u kojoj je u ponedeljak stradalo četvoro ljudi, kako bi se pronašla rješenja koja bi spriječila da ponovo dođe do slične tragedije.

"Da li je bilo uticaja puta, koje su rizične dionice, da li je vozač bio u nekoj zabludi možda, koliko je dobro urađena dionica i da li je to rješenje opravdano na određenom isključenju, da li su jasno kanalisane ulivne i izlivne trake, šta se tu konkretno dešava", precizirao je Ćurčić.

Istakao je da je formiran upitnik koji će se distribuirati građanima, kao i da je otvorena imejl adresa na koju učesnici u saobraćaju mogu da prijave putne dionice koje smatraju za opasne i iznesu predloge za saobraćajna rješenja.

"To ćemo na kraju sumirati i na tom sastanku izneti i zajedno sa stručnom zajednicom vidjeti šta su prve kratkoročne mjere koje mogu dati rezultate, a kasnije dati i jasan predlog za dugoročne mjere", rekao je Ćurčić.

Zbog nesreće u kojoj je stradalo četvoro ljudi, u Šapcu je danas Danom žalosti, a uzrok nesreće je najvjerovatnije nepropisno uključenje na auto-put.

Kako prenose mediji, vozač automobila marke "ford" vozio je u suprotnom smjeru brzinom od 130 kilometara na sat, a u saobraćajnoj nesreći je učestvovao i "golf".

"Zaista je nešto što ne treba da se dešava i što je za svaku osudu. Imali smo takve situacije, takvog ponašanja i na putu Požarevac-Golubac, na starom novosadskom putu, zatim imali smo i na autoputu Miloš Veliki, na pravcu od Surčina ka Novom Beogradu, i zaista je to postao učestali fenomen", upozorio je Ćurčić.

On je naveo da je učestalost pojave iznenađujuća, ali da saobraćajni psiholozi i drugi profesionalci koji se tom oblašću bavi stručno imaju objašnjenje.

"S jedne strane, da je to jedna grupa ljudi koja ne ume da kontroliše svoje emocije, nestabilno se ponaša, ima problem sa svojim egom i svojim ponašanjem", rekao je Ćurčić.

Drugi faktor, kako ističe, jeste kopiranje rizičnog ponašanja kod mladih ljudi usled želje za dokazivanjem u društvu.

"Uzbuđenje koje izaziva osjećaj da pripadate nekoj zajednici na društvenim mrežama, i da nešto radite - što je potpuno negativno - dovela je, vjerovatno, do ovoga što se desilo", upozorio je Ćurčić.

On je pohvalio MUP na brzoj reakciji i naveo da u Ministarstvu postoji tim koji radi na pregledanju snimaka rizične vožnje na društvenim mrežama, i utvrđivanju njihove vjerodostojnosti, ali i viralnost - odnosno koliko je snimak gledan i dijeljen.

Na pitanje kakvu sankciju zakon propisuje u slučajevima kao što je nesreća na auto-putu Ruma - Šabac, Ćurčić je rekao da je u pitanju nasilnička vožnja za koju se predviđa kazna zatvora.

Istakao je da je jedan od najvećih problema koji nastaje kao posljedica saobraćajnih nesreća psihičko zdravlje porodica stradalih.

"Pokrenuli smo program psihičke, psihološke podrške žrtvama saobraćajnih nezgoda, gdje je preko 70 obučenih psihologa stalno dostupno ljudima koji se jave, i pružaju kroz seanse podršku ljudima", poručio je Ćurčić.

Vozačima koji se greškom nađu u suprotnoj kolovoznoj traci autoputa, Ćurčić poručuje da je najbezbjednije da daju jasan znak svima uključivanjem sva četiri pokazivača pravca, da se približe što više desnoj ivici kolovoza.

"Ono što je moj uvijek savet jeste da, ako ne moramo izlaziti iz vozila, da to ne činimo, pozovemo 192, kolege iz saobraćajne policije, i oni će u adekvatnom periodu, u skladu sa svojim obavezama, doći, sprovesti to vozilo da se adekvatno vrati na pravu putanju. Sve ostale situacije su rizične", rekao je Ćurčić, prenosi Telegraf.