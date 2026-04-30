Ove države mogu da se obiđu za samo jedan dan

Svijet je prepun fascinantnih mjesta i bilo bi potrebno više života da se sva obiđu. Ali šta ako biste mogli da posjetite čitavu jednu državu za samo jedan dan?

Zvuči nevjerovatno, ali zaista postoje zemlje koje su toliko male da ih možete obići za 24 sata ili čak i brže.

Države nisu uvijek prostrane i ogromne teritorije. Neke su veličine tek manjeg mjesta. Ipak, istorija, umjetnost i kultura koje se mogu pronaći u tim sićušnim državama učiniće da poželite da im se vraćate iznova, čak i ako ih obilazite samo po jedan dan.

Lihtenštajn

Lihtenštajn je najveća država na ovoj listi, ali i dalje ima površinu od svega oko 160 kvadratnih kilometara, što ga čini četvrtom najmanjom državom u Evropi. Nalazi se između Švajcarske i Austrije, a dio Alpa, planinski masiv Retikon, prostire se upravo kroz ovu zemlju, što je čini idealnim mjestom za planinarenje i skijanje.

U Lihtenštajnu živi oko 40.000 ljudi, a govori se njemački jezik. Iako ovu malu državu možete obići za jedan dan, njenu bogatu istoriju i kulturu nemoguće je u potpunosti doživjeti za tako kratko vrijeme. Ono što ne smijete propustiti jesu dvorci i katedrale koji djeluju kao da su izašli iz bajke. Dvorac Vaduc čak je i rezidencija kneza Lihtenštajna.

San Marino

San Marino je drevna država koja se još od 4. vijeka borila za nezavisnost od Italije koja je okružuje. Kao samostalna republika zvanično je priznata 1862. godine, iako su je mnogi vladari, uključujući Napoleona, priznavali i ranije. Ova mikrodržava ima površinu od oko 62 kvadratna kilometra i oko 33.000 stanovnika.

Kao najstarija republika na svijetu, San Marino ima više od 17 vjekova istorije. Ako ga posjećujete na jedan dan, moraćete da birate između srednjovjekovnih kula i tvrđava ili avanturističkog parka San Marino Adventures, najvećeg te vrste u Italiji. Možda ćete uspjeti da obiđete cijelu zemlju za jedan dan, ali ćete sigurno poželjeti da ostanete duže.

Tuvalu

Tuvalu je država koju čini lanac od devet ostrva, smješten sjeverno od Fidžija u Tihom okeanu. Ta ostrva su zapravo koralni atoli sa veoma siromašnim zemljištem za uzgoj biljaka. Tuvalu nema ni prirodne izvore slatke vode, pa se oko 11.400 stanovnika oslanja na uvoz i sisteme za prikupljanje kišnice.

Ukupna površina Tuvalua iznosi oko 26 kvadratnih kilometara, dok glavno ostrvo Funafuti ima svega oko 2,3 kvadratna kilometra. Zbog porasta nivoa mora i klimatskih promjena, Tuvalu svake godine postaje sve manji. Stanovnici već počinju da se iseljavaju, a procjene su da bi do kraja 21. vijeka ova ostrvska država mogla potpuno da nestane pod vodom.

Nauru

Nauru je treća najmanja država na svijetu i najmanja ostrvska država. Prostire se na oko 22 kvadratna kilometra i toliko je mala da nema zvanični glavni grad. Nalazi se sjeverozapadno od Tuvalua i oko 40 kilometara južno od ekvatora.

Nezavisnost od Australije stekla je 1968. godine, a danas je jedna od najzapadnjačkijih zemalja južnog Pacifika. U Nauruu se govore engleski i nauruanski jezik, a čak 90 odsto hrane i drugih potrepština uvozi se iz Australije. Kao i Tuvalu, i ova država je ozbiljno ugrožena klimatskim promjenama, pa bi bez značajnih mjera njen tropski pejzaž mogao završiti pod vodom.

Monako

Ako tražite najluksuznije mjesto za jednodnevni boravak, Monako je pravi izbor. Ova suverena kneževina poznata je po bogatstvu i glamuru Francuske rivijere. Sa tri strane okružen je Francuskom, a sa četvrte izlazi na Sredozemno more. Na površini od svega oko 2 kvadratna kilometra živi oko 31.800 ljudi, što ga čini jednom od najgušće naseljenih država na svijetu.

Iako mali, Monako nudi mnogo sadržaja, ali nije jeftina destinacija. Kockanje u čuvenom kazinu Monte Karlo, šetnja lukom Port Herkul ili obilazak staze za trku Formule 1 mogu stati u jedan dan, ali ćete brzo shvatiti da je to zaista „svijet bogatih“.

Vatikan

Najmanja država na svijetu je Vatikan. Kao i San Marino, predstavlja mikrodržavu unutar Italije, ali je dodatno specifičan jer se nalazi unutar samog Rima. Prostire se na svega 0,44 kvadratna kilometra i ima između 500 i 1.000 stalnih stanovnika. Ipak, njegov značaj za istoriju i religiju je ogroman.

Vatikan je sjedište Katoličke crkve i dom pape. Nakon dugih sukoba između italijanske države i Papske države, Italija je 1929. godine priznala suverenitet Vatikana. Tokom posjete moguće je za samo nekoliko sati obići neka od najljepših umjetničkih i arhitektonskih djela na svijetu, uključujući Sikstinsku kapelu i Baziliku Svetog Petra, prenosi Nova.rs.