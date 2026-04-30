Stevandić: Zaštiti i osnažiti njihova prava radnika

30.04.2026 13:16

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić čestitao je svim građanima, radnicima i sindikatima u Republici Srpskoj 1. maj - Međunarodni praznik rad.

Stevandić je poručio da će najviša zakonodavna institucija ostati posvećena unapređenju i zaštiti prava radnika u Republici Srpskoj.

"Želimo da unaprijedimo i modernizujemo zakonski okvir koji će značajno unaprijediti poziciju radnika, zaštiti i osnažiti njihova prava, te poboljšati ekonomski standard svih radnika i građana. Ciljevi su unapređenje uslova rada, poboljšanje privrednog ambijenta, otvaranje novih radnih mjesta i bolji životni standard, kako bi sačuvali radnike i jačali ekonomsku poziciju Republike Srpske", naveo je Stevandić.

Predsjednik Narodne skupštine je istakao da će parlament, zajedno sa Vladom Republike Srpske i svim nadležnim organima, nastaviti da daje snažnu podršku privrednom razvoju, novim investicijama, primjeni savremenih tehnologija, unapređenju poslovanja i povećanju radničkih primanja.

"Još jednom, svim radnicima i građanima upućujem srdačnu čestitku povodom 1. maja, sa željom da praznik proslave sa porodicom i prijateljima u zdravlju i radosti. Želim vam svako dobro, sreću i uspjeh", naveo je predsjednik Stevandić u čestitki.

