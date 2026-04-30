Karan čestitao 1. maj: Prilika je da se podsjetimo važnosti dostojanstvenog rada

Institucije Republike Srpske ostaće čvrsto opredijeljene da nastave sa unaprjeđenjem uslova rada i radničkih prava te poboljšanjem životnog standarda svih građana

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan uputio je, povodom 1. maja, Međunarodnog praznika rada, čestitku svim građanima Republike Srpske.

"Ovaj značajan datum prilika je da se podsjetimo važnosti dostojanstvenog rada i uloge koju svaki radnik ima u izgradnji stabilnog i prosperitetnog društva. Institucije Republike Srpske ostaće čvrsto opredijeljene da nastave sa unapređenjem uslova rada i radničkih prava te poboljšanjem životnog standarda svih građana", poručio je Karan.

Kako kaže, poseban naglasak je na ekonomskom razvoju Republike Srpske, očuvanju postojećih radnih mjesta i stvaranju novih mogućnosti za zapošljavanje, jer samo snažna i stabilna ekonomija može biti garant sigurnije budućnosti za sve.