Značaj prestižne nagrade koju Dodik dobija u SAD na Džadson Univerzitetu

30.04.2026 14:35

Лидер СНСД-а Милорад Додик добиja престижну награду за лидерство и залагање за демократију на Универзитету Џадсон у САД током Форума свјетских лидера 2026. године "Залагање за демократију".
Predsjednik Milorad Dodik primiće večeras u američkom gradu Eldžinu priznanje za odvažnost potrebnu za liderstvo i posvećenost nacionalnom suverenitetu i demokratskim principima, koje dod‌jeljuje Univerzitet "Džadson" u Ilinoisu.

Univerzitet je ranije objavio da će Dodiku biti uručeno priznanje u ponoć po srednjoevropskom vremenu, uz prijem koji je zakazan za 22 časa.

Dodik će danas biti primljen kao gost Foruma svjetskih lidera "Zalaganje za demokratiju".

"U okviru večeri, Forum svjetskih lidera imaće čast da gospodinu Dodiku dodijeli `Nagradu za vođstvo i zalaganje za demokratiju`, čime će biti priznata njegova posvećenost nacionalnom suverenitetu i demokratskim principima, te odvažnost potrebnu za liderstvo usljed kompleksnih političkih i globalnih izazova", navodi se u tekstu.

Nagrada se dod‌jeljuje liderima koji pokazuju odlučnost i spremnost da se drže svojih uvjerenja i da čvrsto stoje u odbrani demokratskih vrijednosti.

U tekstu se podsjeća da Dodik igra važnu političku ulogu na Balkanu "u posljednjih više od 10 godina", te da njegovo liderstvo i iskustvo u rješavanju izazova upravljanja, suvereniteta i međunarodnih odnosa nastavljaju da oblikuju političke razgovore u regionu i šire.

Dodik će se obratiti na večerašnjem događaju i odgovaraće na pitanja prisutnih, koji će moći da čuju njegovo viđenje liderstva, demokratije i trenutnog geopolitičkog okruženja.

Forum okuplja uticajne lidere i globalno važne ličnosti kako bi sa studentima podijelili iskustvo i viđenje. Poseban akcenat tokom Foruma stavljen je na hrišćanske vrijednosti.

