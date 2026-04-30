Logo
Large banner

Милорад Додик стигао у Америку

Аутор:

АТВ
30.04.2026 13:29

Коментари:

14
Фото: X / Milorad Dodik

Милорад Додик, предсједник СНСД-а стигао је у САД гдје ће добити награду на Џадсон универзитету који се налази у савезној држави Илиноис.

"Поново у Чикагу и Сједињеним Америчким Државама. Очекују ме важни сусрети, разговори и обраћања, као и додјела награде на Џадсон универзитету", рекао је Додик и додао:

"Долазак сам започео разговором са пријатељима и сарадницима, у атмосфери која одговара чињеници да се налазимо у једном од највећих српских градова ван отаџбине - уз трпезу.

Чикаго се мијењао од нашег посљедњег сусрета, али оно што ме највише радује јесте напредак нашег народа, јер Срби су овдје данас организованији, повезанији и сигурнији у своју снагу него икада прије."

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

СНСД

Америка

Чикаго

Коментари (14)
Large banner

Више из рубрике

Предсједник НСРС

Република Српска

Стевандић: Заштити и оснажити њихова права радника

2 ч

3
Каран честитао 1. мај: Прилика је да се подсјетимо важности достојанственог рада

Република Српска

Каран честитао 1. мај: Прилика је да се подсјетимо важности достојанственог рада

3 ч

0
Премијер Владе Републике Српске Саво Минић потписао је меморандум о заједничким мјерама са предсједником Синдиката управе Божом Марићем.

Република Српска

Минић и Марић потписали меморандум о заједничким мјерама

3 ч

1
Син Ратка Младића

Република Српска

Дарко Младић о здравственом стању генерала: Нисам још добио никакав одговор

3 ч

0

  • Најновије

15

44

Дарко Младић за АТВ: Немамо информације ни да ли је генерал жив

15

30

Мерцедес је најскупљи ауто увезен у БиХ у 2026. години

15

12

У БиХ пао снијег дан прије првог маја

15

10

Пред кућом је прегазио камион: Подигнута оптужница за погибију Гордане Милетић (16) у Гацку

15

05

Преминула Ђана Шаковић

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner