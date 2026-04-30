Logo
Large banner

Upaljen alarm u Hrvatskoj: Snijeg paralisao dio zemlje

Autor:

ATV
30.04.2026 13:35

Komentari:

0
Сније на грани зима хладноћа вријеме
Foto: Pexel/ Teagan Hunt

Izdat je narandžasti alarm zbog jakog nevremena koje je pogodilo Hrvatsku, gd‌je je ponegd‌je napadao snijeg od nekoliko centimetara i zabilježen je nagli pad temperatura ispod nule.

Meteorolozi upozoravaju na otežane uslove u saobraćaju i nastavak nestabilnog vremena.

Nakon kišnog i oblačnog perioda, vrijeme se danas razvedrilo u većem dijelu Hrvatske, ali je na Zavijanu jutro osvanulo u zimskom ambijentu. Tamo je tokom noći pao snijeg, a prema snimcima meteoroloških kamera zabilježen je snježni pokrivač od oko dva centimetara, navodi DHMZ.

Zbog jakog vetra na snazi su upozorenja: za područje Rijeke izdat je narandžasti alarm, dok su Knin, Split i Dubrovnik pod žutim upozorenjem. Bura stvara probleme u saobraćaju, pa su uvedena ograničenja za pojedine kategorije vozila na delovima obale, a došlo je i do obustave više pomorskih linija, uključujući Prizna-Žigljen, kao i katamaranske linije Mali Lošinj-Cres-Rijeka i Novalja-Rab-Rijeka.

Zdravlje

Ako bolujete od ovih boelsti, obavezno izbacite paradajz iz ishrane

Temperature su niže od uobičajenih za ovo doba godine - u unutrašnjosti između 11 i 16 stepeni, a na Jadranu od 17 do 21 stepen. Za dijelove obale, posebno Riječko područje i Velebitski kanal, na snazi je i narandžasti alarm zbog olujne bure. Udari vjetra lokalno prelaze 75 kilometara na sat, dok podno Velebita mogu dostići i orkansku jačinu, što povećava rizik od štete, prekida saobraćaja i mogućih nestanaka struje, prenose hrvatski mediji.

U petak se očekuje pretežno vedro vrijeme, uz prolaznu oblačnost u unutrašnjosti i postepeno slabljenje bure, iako će na Jadranu povremeno i dalje biti jakih udara vetra. Jutarnje temperature biće neuobičajeno niske - od -1 do 4 stepena u kontinentalnim krajevima, uz slab mraz, dok će na obali biti između 8 i 12 stepeni. Dnevne temperature kretaće se od 16 do 22 stepena.

Tokom vikenda očekuje se stabilnije i toplije vrijeme, sa temperaturama koje bi mogle dostići i do 25 stepeni. Topliji period nastaviće se i početkom sljedeće ned‌jelje, dok se nova promjena vremena očekuje sredinom ned‌jelje.

Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, pred građanima je period smjene sunca, hladnih jutara i povremenog jakog vjetra, što može uticati na svakodnevne aktivnosti i saobraćaj, prenosi Mondo.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Snijeg

nevrijeme

Hrvatska

padavine

Oluja

Vremenska prognoza

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Парадајз

Zdravlje

Ako bolujete od ovih bolesti, obavezno izbacite paradajz iz ishrane

2 h

0
Милорад Додик стигао у Америку

Republika Srpska

Milorad Dodik stigao u Ameriku

2 h

14
Пала бака (71) у Србобрану: Полиција јој нашла пакетиће дроге

Hronika

Pala baka (71) u Srbobranu: Policija joj našla paketiće droge

2 h

0
Дмитриј Медведев

Svijet

Medvedev: Sve će se završiti pobjedom Rusije

2 h

0

Više iz rubrike

Струјни осигурач

Region

Digitalna brojila napravila haos: Građani umjesto 30 evra dobijali račun za struju od 500 evra

3 h

0
Суво месо у корпи на столу

Region

Komšiju napao suvim mesom, pa nasrnuo na policiju satarom

3 h

2
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

U jezeru pronađeno tijelo: Policija i vatrogasci na terenu

4 h

0
Lisice zatvor pritvor

Region

Zbog lažnih dojava o bombama uhapšene tri osobe: Među njima i maloljetnik

4 h

0

  • Najnovije

15

30

Mercedes je najskuplji auto uvezen u BiH u 2026. godini

15

12

U BiH pao snijeg dan prije prvog maja

15

10

Pred kućom je pregazio kamion: Podignuta optužnica za pogibiju Gordane Miletić (16) u Gacku

15

05

Preminula Đana Šaković

15

01

Ovo su najsrećniji datumi u maju za svaki horoskopski znak

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner