Drama u BiH: Prinudno sletio avion iz Slovačke, ima povrijeđenih

Dvoje ljudi povrijeđeno je kada je avion, koji je letio iz Slovačke, morao prinudno da sleti na livadu u BiH.

Kako se navodi, u pitanju je privatni avion iz Slovačke, koji je danas, usljed kvara, prinudno sletio na platou Vlašića, javlja Istraga.ba.

Do slijetanja je došlo oko 13.30 časova, a avion je, kako prikazuje flightradar24 poletio direktno iz Slovačke jutros u 9:00 sati.

Kako navodi Israga, dvojica putnika zadobila su lakše povrede.

Privatni avion pripada Aeroklubu Prešov iz grada Prešov u Slovačkoj i prema nezvaničnim saznanjima, koristi se za školovanje pilota.