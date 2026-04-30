Pjevačica se povukla sa scene, a zarađuje milione

Za Slađu Delibašić se može reći da je pravi biznis majstor. Pjevačica je prije nekoliko godina mikrofon okačila o klin, ali zato je preduzetnica za primjer. Njoj se privatni biznis koji je pokrenula i te kako isplatio.

Poznato je da je sa ćerkom otvorila vrtić u koji godinama ulaže i gdje radi, a profit joj se vraća i sve više uvećava. Bar o tome svjedoče brojke.

Ekonomija Sniženja pod lupom: Nema više manipulacije akcijama

Ako je suditi po zvaničnim podacima iz Agencije za privredne registre, Slađa od obrazovne i vaspitne ustanove godišnje zaradi 160.000 evra, a to znači da, kad se podvuče crta, mjesečno inkasira 13.000 evra. Inače, vrtić se nalazi u srcu Vračara, na atraktivnoj lokaciji, i važi za jedan od najelitnijih u Beogradu.

Ali ovo nije jedini prihod nekad velike muzičke zvijezde. Iako već godinama izbjegava da nastupa po klubovima, u kojima je pjevala kad je bila u jeku popularnosti, Slađa i dalje prihoduje od muzike.

Na sajtu Youtuber.me, koji se bavi procjenama zarada muzičkih kanala na različitim platformama, stoji podatak da Delibašićka od digitalnih prava mjesečno ostvari prosječno oko 3.000 evra. Ovaj iznos je ukupan prihod od zarade od Jutjuba, Spotifaja, Dizera i drugih.

Svijet Peskov otkrio šta su dogovorili Putin i Tramp

Ovo i nije iznenađujuće jer je Slađa u karijeri dugoj skoro 35 godina samostalno, ali i u grupi Đogani fantastiko, objavila dosta hitova koji se i danas slušaju, pa od toga danas može pristojno da živi.

Pjevačica je nedavno za medije govorila koliko je posvećena poslu i koliko uživa u svemu tome.

Svijet Izraelska vojska izdala upozorenje: Naređena hitna evakuacija

„Sticajem okolnosti, otvorila sam nešto čime bi moja djeca mogla da se bave u budućnosti. Godinama sam radila u školi plesa s djecom. Silvija je završila za vaspitača, a ja sam željela da se ostvarim kao poslovna žena. Željela sam da napravim cjelokupnu atmosferu – da se djeca, kada ih roditelji dovedu ovdje, osjećaju kao kod kuće. Ta djeca i ta energija kojom možeš da usrećiš nekog drugog meni su najvažniji. Od ujutru sam u vrtiću, a čistim ga sama dva puta nedjeljno“, rekla je Slađa, koja nije krila zadovoljstvo što joj biznis cvjeta.

(GrandTV)