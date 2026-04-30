Minić sa poslanikom njemačkog Bundestaga Peterom Bajerom

30.04.2026 14:59

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић састао се данас у Бањој Луци са послаником њемачког Бундестага Петером Бајером.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić sastao se danas u Banjoj Luci sa poslanikom njemačkog Bundestaga Peterom Bajerom.

Tokom sastanka, premijer Minić i poslanik vladajućeg CDU-a razmijenili su stavove o procesu evropskih integracija i mogućim modalitetima za ubrzanje ovog procesa.

Premijer Minić prenio je poslaniku Bajeru da je Republika Srpska posvećena u ispunjavanju uslova za ulazak u EU, uz puno uvažavanje dejtonske strukture BiH i ustavnih nadležnosti svih nivoa vlasti.

Savo Minić

Bundestag

Sastanak

Peter Bajer

Njemačka

Više iz rubrike

Лидер СНСД-а Милорад Додик добиja престижну награду за лидерство и залагање за демократију на Универзитету Џадсон у САД током Форума свјетских лидера 2026. године "Залагање за демократију".

Republika Srpska

Značaj prestižne nagrade koju Dodik dobija u SAD na Džadson Univerzitetu

1 h

2
Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović: Zakonskim rješenjima o povećanju plate prevazići globalne izazove

1 h

0
Милорад Додик стигао у Америку

Republika Srpska

Milorad Dodik stigao u Ameriku

2 h

14
Предсједник НСРС

Republika Srpska

Stevandić: Zaštiti i osnažiti njihova prava radnika

2 h

3

15

44

Darko Mladić za ATV: Nemamo informacije ni da li je general živ

15

30

Mercedes je najskuplji auto uvezen u BiH u 2026. godini

15

12

U BiH pao snijeg dan prije prvog maja

15

10

Pred kućom je pregazio kamion: Podignuta optužnica za pogibiju Gordane Miletić (16) u Gacku

15

05

Preminula Đana Šaković

