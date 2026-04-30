Minić sa poslanikom njemačkog Bundestaga Peterom Bajerom

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić sastao se danas u Banjoj Luci sa poslanikom njemačkog Bundestaga Peterom Bajerom.

Tokom sastanka, premijer Minić i poslanik vladajućeg CDU-a razmijenili su stavove o procesu evropskih integracija i mogućim modalitetima za ubrzanje ovog procesa. Premijer Minić prenio je poslaniku Bajeru da je Republika Srpska posvećena u ispunjavanju uslova za ulazak u EU, uz puno uvažavanje dejtonske strukture BiH i ustavnih nadležnosti svih nivoa vlasti.

