Uskoro nova pogodnost za građane Srpske, oglasio se Fond

Fond zdravstvenog osiguranja Srpske finalizirao je aplikaciju "Moje zdravstvo" koja će osiguranicima omogućiti uvid u zdravstveni karton i u stvarne troškove zdravstvene zaštite.

Aplikacija će biti aktivna nakon što u Fondu dobiju potvrdu platforme "Ap stor" kako bi i korisnici "ajfon" uređaja mogli da je koriste istovremeno sa korisnicima android uređaja, saopšteno je iz FZO.

Sve na jednom mjestu

Putem aplikacije osiguranici će na jednom mjestu moći da vide svoje nalaze i mišljenja, rezultate dijagnostičkih procedura i uputnice.

Društvo Satima se ne pomjeraju: Kolaps na graničnim prelazima

Na ovaj način, dodaju u FZO, biće jasnije koliko se sredstava izdvaja iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, a koliko kroz participaciju plaća osiguranik.

Uvid u troškove

Troškovi liječenja, kažu iz Fonda, često se doživljavaju samo kroz participaciju, iako ona predstavlja dio ukupnih troškova.

"Upravo zato ova aplikacija omogućava bolje razumijevanje stvarne vrijednosti zdravstvene zaštite. Sada će osiguranici moći da vide koliko su izdvojili kroz participaciju, a koliki je dio troškova koje pokriva Fond", navodi se u saopštenju.

Društvo Samo u BiH: Direktor koji je u pritvoru primio platu od skoro 10.000 KM

Nakon aktiviranja aplikacije "Moje zdravstvo" Fond će blagovremeno informisati osiguranike o načinu preuzimanja pristupnih podataka, a sve informacije biće dostupne na internet stranici Fonda, kao i na zvaničnim nalozima na društvenim mrežama "Fejsbuk", "Iks" i "Instagram".