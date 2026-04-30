Uskoro nova pogodnost za građane Srpske, oglasio se Fond

Autor:ATV
Komentari:0
Fond zdravstvenog osiguranja Srpske finalizirao je aplikaciju "Moje zdravstvo" koja će osiguranicima omogućiti uvid u zdravstveni karton i u stvarne troškove zdravstvene zaštite.
Aplikacija će biti aktivna nakon što u Fondu dobiju potvrdu platforme "Ap stor" kako bi i korisnici "ajfon" uređaja mogli da je koriste istovremeno sa korisnicima android uređaja, saopšteno je iz FZO.
Putem aplikacije osiguranici će na jednom mjestu moći da vide svoje nalaze i mišljenja, rezultate dijagnostičkih procedura i uputnice.
Na ovaj način, dodaju u FZO, biće jasnije koliko se sredstava izdvaja iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, a koliko kroz participaciju plaća osiguranik.
Troškovi liječenja, kažu iz Fonda, često se doživljavaju samo kroz participaciju, iako ona predstavlja dio ukupnih troškova.
"Upravo zato ova aplikacija omogućava bolje razumijevanje stvarne vrijednosti zdravstvene zaštite. Sada će osiguranici moći da vide koliko su izdvojili kroz participaciju, a koliki je dio troškova koje pokriva Fond", navodi se u saopštenju.
Nakon aktiviranja aplikacije "Moje zdravstvo" Fond će blagovremeno informisati osiguranike o načinu preuzimanja pristupnih podataka, a sve informacije biće dostupne na internet stranici Fonda, kao i na zvaničnim nalozima na društvenim mrežama "Fejsbuk", "Iks" i "Instagram".
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
18
28
18
24
18
15
18
04
18
01
Trenutno na programu