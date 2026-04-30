Logo
Large banner

Uskoro nova pogodnost za građane Srpske, oglasio se Fond

Autor:

ATV
30.04.2026 16:10

Komentari:

0
Ускоро нова погодност за грађане Српске, огласио се Фонд

Fond zdravstvenog osiguranja Srpske finalizirao je aplikaciju "Moje zdravstvo" koja će osiguranicima omogućiti uvid u zdravstveni karton i u stvarne troškove zdravstvene zaštite.

Aplikacija će biti aktivna nakon što u Fondu dobiju potvrdu platforme "Ap stor" kako bi i korisnici "ajfon" uređaja mogli da je koriste istovremeno sa korisnicima android uređaja, saopšteno je iz FZO.

Sve na jednom mjestu

Putem aplikacije osiguranici će na jednom mjestu moći da vide svoje nalaze i mišljenja, rezultate dijagnostičkih procedura i uputnice.

ГП Градина

Društvo

Satima se ne pomjeraju: Kolaps na graničnim prelazima

Na ovaj način, dodaju u FZO, biće jasnije koliko se sredstava izdvaja iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, a koliko kroz participaciju plaća osiguranik.

Uvid u troškove

Troškovi liječenja, kažu iz Fonda, često se doživljavaju samo kroz participaciju, iako ona predstavlja dio ukupnih troškova.

"Upravo zato ova aplikacija omogućava bolje razumijevanje stvarne vrijednosti zdravstvene zaštite. Sada će osiguranici moći da vide koliko su izdvojili kroz participaciju, a koliki je dio troškova koje pokriva Fond", navodi se u saopštenju.

Новац

Društvo

Samo u BiH: Direktor koji je u pritvoru primio platu od skoro 10.000 KM

Nakon aktiviranja aplikacije "Moje zdravstvo" Fond će blagovremeno informisati osiguranike o načinu preuzimanja pristupnih podataka, a sve informacije biće dostupne na internet stranici Fonda, kao i na zvaničnim nalozima na društvenim mrežama "Fejsbuk", "Iks" i "Instagram".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Fond zdravstvenog osiguranja

FZO Republike Srpske

Aplikacija Moje zdravstvo

Moje zdravstvo

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

ГП Градина

Društvo

Satima se ne pomjeraju: Kolaps na graničnim prelazima

2 h

0
Новац, конвертибилне марке, званична валута Босне и Херцеговине

Društvo

Samo u BiH: Direktor koji je u pritvoru primio platu od skoro 10.000 KM

2 h

0
Снијег на Бјелашници

Društvo

U BiH pao snijeg dan prije prvog maja

3 h

0
Армин и Ђана Шаковић

Društvo

Preminula Đana Šaković

3 h

0

  • Najnovije

18

28

Morala da mu vraća dio plate: Porodilja iz Zvornika prijavila poslodavca

18

24

Mira Škorić uhvatila dečka u ljubavnom zanosu sa drugim muškarcem

18

15

Šta ako oštetite vozilo zbog rupe i kako naplatiti štetu?

18

04

Mazalica ima prijedlog za SDS

18

01

Više povrijeđenih u sudaru u Srpskoj, saobraćaj obustavljen

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner