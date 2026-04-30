Satima se ne pomjeraju: Kolaps na graničnim prelazima

Na više graničnih prelaza zabilježena su višesatna čekanja. Vikend i 1. maj mnogi su iskoristili da spoje i dođu kući u BiH. Puno je i onih koji iz zemlje putuju.

Zato ne čude kilometarske kolone na mnogim graničnim prelazima.

Kako se može vidjeti na društvenim mrežama, satima se čeka na graničnim prelazima Gradiška, Gradina, Dubica.

Kako javljaju oni koji čekaju, na nekim graničnim prelazima ne pomjeraju se satima, piše "Srpska info".

Po svemu sudeći, kolone su sada veće na ulazu u BiH, mada ima i onih koji pišu kako satima čekaju da izađu iz zemlje.

Neki su svoje putovanje odgodili, znajući da će ih dočekati kolaps na granici.