Logo
Large banner

Ovo su najsrećniji datumi u maju za svaki horoskopski znak

Autor:

ATV
30.04.2026 15:01

Komentari:

0
Foto: pexels/Jean Neves

Maj donosi svjetliju, topliju i optimističniju energiju, i mnogi će ovog mjeseca osećati kao da stvari konačno kreću naprijed

Ljubav, posao, novac i lični razvoj biće u fokusu, ali svaki horoskopski znak će imati svoje posebno „zlatno vrijeme“. Ako ste se pitali kada da napravite važan potez, zakažete intervju, izađete na sastanak ili jednostavno okušate sreću, astrologija ima odgovor.

Donosimo vam najsrećnije datume u maju za svaki horoskopski znak.

Ovan - 9. maj

Ovo je dan kada vam raste samopouzdanje, a energija je na vrhuncu. Idealno je vrijeme za poslovne pregovore, nove početke i smjele odluke. Ako ste dugo nešto odlagali, sada je vrijeme da počnete.

Bik - 15. maj

Sezona Bikova vam donosi snagu, a 15. maj je posebno povoljan za novac, stabilnost i ljubavne veze. Mogli biste da dobijete dobre vijesti vezane za posao ili finansije.

Blizanci - 21. maj

Kako ulazite u svoju sezonu, otvara se novo poglavlje. Ovaj datum donosi svežinu, nova poznanstva i osjećaj povratka u svoj element. Odličan dan za druženje i pravljenje planova.

Rak - 12. maj

Emocionalna jasnoća i unutrašnji mir dolaze baš tada. Ako ste zbunjeni oko veza ili porodičnih stvari, stvari bi se danas mogle same rješiti.

Lav - 18. maj

Pažnja pažnje je ponovo usmjerena na vas. Očekujte mogućnosti za napredovanje, komplimente i priznanja. Dan je odličan za javne nastupe, razgovore za posao ili bilo koju situaciju u kojoj želite da zablistate.

Djevica - 10. maj

Praktičnost i fokus donose konkretne rezultate. Ovo je idealan datum za bavljenje papirologijom, finansijama i organizacijom života. Sve što tada započnete ima potencijal da traje.

Vaga - 24. maj

Romantična i harmonična energija vas prati ovog dana. Ljubavne veze mogu procvjetati, a samohrane Vage mogu upoznati nekoga ko će ih odmah zaintrigirati.

Škorpija - 14. maj

Vaša intuicija je neverovatno jaka. Verujte svojim osećanjima i ne ignorišite znakove oko sebe. Ovo je dobar trenutak da donesete važne lične odluke i okončate stare priče.

Strijelac - 27. maj

Avanturistički duh se ponovo budi. Ovaj datum donosi želju za putovanjima, promenama i novim iskustvima. Moguća je i neočekivana poslovna prilika.

Jarac - 16. maj

Trud se konačno isplati. Ovo je jedan od najboljih dana u mjesecu za karijeru, pregovore i finansijske odluke. Sve na čemu ste radili sada može dati rezultate.

Vodolija - 22. maj

Inspiracija i kreativnost rastu iz sata u sat. Ako radite nešto inovativno ili želite da započnete projekat, tada biste mogli dobiti odličnu ideju ili podršku od prave osobe.

Ribe - 11. maj

Osjećanja, intuicija i ljubav dolaze do izražaja. Ovaj datum je idealan za emotivne razgovore, pomirenja i sve što je vezano za srce. Ribe bi mogle da dožive posebno lijep mir.

(indeks)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Horoskop

zvijezde

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Стиже велика лова: 3 знака обогатиће се на играма на срећу до 7. маја

Zanimljivosti

Stiže velika lova: 3 znaka obogatiće se na igrama na sreću do 7. maja

5 h

0
horoskop astrologija

Zanimljivosti

Horoskop za četvrtak: Šta nam donosi posljednji dan aprila?

5 h

0
Хороскоп

Zanimljivosti

Stiže iznenadna sreća za ova tri znaka u maju: Sve će im ići od ruke

1 d

0
Карта хороскопа на којој су приказани сви знакови.

Zanimljivosti

Tri znaka izlaze iz mračnog perioda: Više neće biti sami

1 d

0

Više iz rubrike

Кофер и торба у чекаоници на аеродрому.

Zanimljivosti

Ove države mogu da se obiđu za samo jedan dan

4 h

0
Стиже велика лова: 3 знака обогатиће се на играма на срећу до 7. маја

Zanimljivosti

Stiže velika lova: 3 znaka obogatiće se na igrama na sreću do 7. maja

5 h

0
horoskop astrologija

Zanimljivosti

Horoskop za četvrtak: Šta nam donosi posljednji dan aprila?

5 h

0
Трамп најавио објаву података о НЛО-има: "Биће прилично занимљиво"

Zanimljivosti

Tramp najavio objavu podataka o NLO-ima: "Biće prilično zanimljivo"

17 h

0

  • Najnovije

15

30

Mercedes je najskuplji auto uvezen u BiH u 2026. godini

15

12

U BiH pao snijeg dan prije prvog maja

15

10

Pred kućom je pregazio kamion: Podignuta optužnica za pogibiju Gordane Miletić (16) u Gacku

15

05

Preminula Đana Šaković

15

01

Ovo su najsrećniji datumi u maju za svaki horoskopski znak

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner