Ovo su najsrećniji datumi u maju za svaki horoskopski znak

Maj donosi svjetliju, topliju i optimističniju energiju, i mnogi će ovog mjeseca osećati kao da stvari konačno kreću naprijed

Ljubav, posao, novac i lični razvoj biće u fokusu, ali svaki horoskopski znak će imati svoje posebno „zlatno vrijeme“. Ako ste se pitali kada da napravite važan potez, zakažete intervju, izađete na sastanak ili jednostavno okušate sreću, astrologija ima odgovor.

Donosimo vam najsrećnije datume u maju za svaki horoskopski znak.

Ovan - 9. maj

Ovo je dan kada vam raste samopouzdanje, a energija je na vrhuncu. Idealno je vrijeme za poslovne pregovore, nove početke i smjele odluke. Ako ste dugo nešto odlagali, sada je vrijeme da počnete.

Bik - 15. maj

Sezona Bikova vam donosi snagu, a 15. maj je posebno povoljan za novac, stabilnost i ljubavne veze. Mogli biste da dobijete dobre vijesti vezane za posao ili finansije.

Blizanci - 21. maj

Kako ulazite u svoju sezonu, otvara se novo poglavlje. Ovaj datum donosi svežinu, nova poznanstva i osjećaj povratka u svoj element. Odličan dan za druženje i pravljenje planova.

Rak - 12. maj

Emocionalna jasnoća i unutrašnji mir dolaze baš tada. Ako ste zbunjeni oko veza ili porodičnih stvari, stvari bi se danas mogle same rješiti.

Lav - 18. maj

Pažnja pažnje je ponovo usmjerena na vas. Očekujte mogućnosti za napredovanje, komplimente i priznanja. Dan je odličan za javne nastupe, razgovore za posao ili bilo koju situaciju u kojoj želite da zablistate.

Djevica - 10. maj

Praktičnost i fokus donose konkretne rezultate. Ovo je idealan datum za bavljenje papirologijom, finansijama i organizacijom života. Sve što tada započnete ima potencijal da traje.

Vaga - 24. maj

Romantična i harmonična energija vas prati ovog dana. Ljubavne veze mogu procvjetati, a samohrane Vage mogu upoznati nekoga ko će ih odmah zaintrigirati.

Škorpija - 14. maj

Vaša intuicija je neverovatno jaka. Verujte svojim osećanjima i ne ignorišite znakove oko sebe. Ovo je dobar trenutak da donesete važne lične odluke i okončate stare priče.

Strijelac - 27. maj

Avanturistički duh se ponovo budi. Ovaj datum donosi želju za putovanjima, promenama i novim iskustvima. Moguća je i neočekivana poslovna prilika.

Jarac - 16. maj

Trud se konačno isplati. Ovo je jedan od najboljih dana u mjesecu za karijeru, pregovore i finansijske odluke. Sve na čemu ste radili sada može dati rezultate.

Vodolija - 22. maj

Inspiracija i kreativnost rastu iz sata u sat. Ako radite nešto inovativno ili želite da započnete projekat, tada biste mogli dobiti odličnu ideju ili podršku od prave osobe.

Ribe - 11. maj

Osjećanja, intuicija i ljubav dolaze do izražaja. Ovaj datum je idealan za emotivne razgovore, pomirenja i sve što je vezano za srce. Ribe bi mogle da dožive posebno lijep mir.

