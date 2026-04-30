Pred kućom je pregazio kamion: Podignuta optužnica za pogibiju Gordane Miletić (16) u Gacku

Ognjen Matavulj
30.04.2026 15:10

Okružno javno tužilaštvo u Trebinju podiglo je optužnicu protiv Duška Dodera (59) iz Gacka zbog saobraćajne nesreće u kojoj je poginula 16-godišnja Gordana Miletić.

Tragedija se dogodila 30. aprila 2025. godine u ulici Herceg Stefana u Gacku.

Gordana je sjedila na stepenicama ispred svoje kuće, kada je pregazio kamion kojim je upravljao Doder. U optužnici se navodi da je Doder vozio pod uticajem alkohola i to neregistrovani kamion sa neispravnim kočnicama.

Vozio pod uticajem alkohola

”D.D. je upravljajući neregistrovanim kamionom, koji nije bio tehnički ispravan, naročito u pogledu sistema za kočenje i pod uticajem alkohola, prouzrokovao saobraćajnu nezgodu. Nailaskom na dio puta, koji je u oštrom padu, usljed neispravnosti radne kočnice, nije mogao smanjiti brzinu kretanja i prednjim lijevim dijelom vozila udario je oštećenu djevojčicu (2009) iz Gacka koja je sjedila na trotoaru. Usljed teških povreda djevojčica je preminula u Bolnici Trebinje 1. maja 2025. godine”, saopštilo je OJT Trebinje.

Zaprijećena kazna do osam godina zatvora

Doderu je na teret stavljeno da je iz nehata počinio krivično djelo ugrožavanje javnog saobraćaja, za koje je zaprijećena kazna od jedne do osam godina zatvora.

Optužnicu je potvrdio Osnovni sud u Trebinju.

