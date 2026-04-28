Oglasila se Zorica Brunclik nakon teškog perioda: ''Idemo dalje - još jače''

28.04.2026 09:27

Зорица Брунцлик на бини стоји и пјева у шљокичастом сакоу.
Foto: Youtube screenshot/RTS Najlepše narodne pesme

Zorica Brunclik se vratila u Pinkove zvezde poslije dva mjeseca, koliko je morala na pauzu zbog operacije koju je imala i teške bolesti.

Nju su juče dočekali gromoglasnim aplauzom, a svaki član žirija joj se bacio u zagrljaj.

Nakon što se snimanje završilo, oglasila se Zorica Brunclik i to na Instagramu slikom sa pjevača koji se takmiče.

- Poslije svega, osmijeh je opet tu. Vratila sam se među svoje kandidate, muziku i scenu koju volim. Hvala svima koji su bili uz mene u teškim trenucima. Idemo dalje - još jače i sa još više ljubavi - napisala je Zorica.

Ispod objave joj se odmah obratila i koleginica, pjevačica Milena Plavšić.

- Hvala Bogu, srećno, draga Zoko! Živa i zdrava bila i sve najbolje, od srca ti želim! - napisala joj je koleginica.

Ovu bolest je pobijedila

Danima se nagađalo koja je bolest prikovala pjevačicu za krevet, a sada je Zorica Brunclik riješila da prekine tišinu i konačno otkrije sa čime se izborila uz pomoć ljekara.

- Kemiš je ležao sa mnom, on je bio najveća podrška. Zvalo je mnogo kolega - rekla je Zorica za "Premijeru" i dodala da bolest nije krila:

- To nisam krila, ne možeš biti u bolnici toliko dugo, a da imaš grip. Imala sam tešku operaciju i bila je uspješna. Savjetujem svima da idu na sistematske preglede. U mom slučaju je bilo debelo crijevo. Kolonoskopiju treba svi da rade preventivno poslije 50. godine. Nisam sam se bavila ozbiljno svojim zdravljem i došlo je dokle je došlo.

