Majka joj stavljala perike i šminkala od malih nogu: Na njoj zgrnula silne novce, a evo kako danas izgleda

27.04.2026 21:12

Мајка јој стављала перике и шминкала од малих ногу: На њој згрнула силне новце, а ево како данас изгледа
Foto: Instagram/airamarie09

Aira Meri Braun proslavila se ljepotom još kao šestomjesečna beba, a njena majka naišla je na osudu javnosti jer ju je gurala u svijet modelinga od rođenja.

Aira Meri Braun proslavila se još kao šestomjesečna beba, kada je osvojila srca javnosti svojim velikim plavim očima, dugim trepavicama i plavim loknicama. Svi su joj tepali kako neodoljivo podsjeća na lutku.

Ljepota joj je donijela popularnost preko noći pa je zarađivala kao zaštitno lice brojnih dječjih kampanja i reklama. Imala je četiri godine kada je počela da šeta modnom pistom. Do osme godine snimila je četiri filma.

Zvali su je najljepšom bebom na svijetu, a njeni roditelji su je često prijavljivali na dječja takmičenja u ljepoti. Aira Meri bi uvijek bila ili pobjednica ili među prvima na listi.

Majka je "forsirala" u svijet modelinga

Kako je rasla, tako je njen izgled postajao "običan". I dalje je bila vrlo lijepa, ali ne toliko da je jako odskakala od većine druge djece. Zato je njena majka počela da svakodnevno šminka kćerku, stavlja joj perike i oblači u skupocjenu i glamuroznu odjeću. Javnost ju je kritikovala jer je opteretila malenu i ukrala joj djetinjstvo.

Izrasla u ljepoticu

S vremenom je njena slava izbledela i sada živi normalnim životom. Danas ima 15 godina, trudi se da ostane u modelingu. Mediji su govorili da je na vrhuncu slave zarađivala više od 10 miliona dolara godišnje. Iako je još maloljetna, Aira želi da bude glumica kada odraste.

(Kurir)

