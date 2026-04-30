Logo
Large banner

Autobusom sletjela u rijeku - VIDEO

Autor:

ATV
30.04.2026 20:21

Komentari:

0
Полицијско ауто
Foto: Pexel/Pixabay

Vozačica na obuci sletjela je jutros, 30. aprila, autobusom u rijeku Seinu nakon što je udarila u parkirani automobil i izgubila kontrolu nad vozilom, objavili su zvaničnici.

Saobraćajna uprava potvrdila je za BBC da je vozačica bila pri kraju "praktične obuke" u trenutku nezgodne u Juvisy-sur-Orgeu, oko 20 kilometara južno od Pariza.

Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović za ATV: Institucije Republike Srpke rade svoj posao za razliku od institucija BiH

Testovi na drogu i alkohol bili su negativni, rekao je policijski portparol.

Gradonačelnica: Vozačica je izgubila kontrolu nad vozilom

Prefektura Essonne saopštila je da su sve četiri osobe iz autobusa spasene iz vode, u akciji u kojoj je učestvovalo više od 90 vatrogasaca, ronilaca i policajaca.

Portparol Il D Frans Mobilitesa, regionalne saobraćajne uprave za područje Pariza i širu regiju, izjavio je da je vozačica bila u pratnji "glavnog vozača" i da su u vozilu bila još dva putnika, prenosi "Indeks".

Gradonačelnica Juvisy-sur-Orgea Lamia Bensara Reda navela je da je vozačica "izgubila kontrolu" nad vozilom u blizini stanice nedaleko od obale rijeke, "prije nego što je sletjela u Seinu i povukla parkirani automobil" sa sobom.

Хороскоп

Zanimljivosti

Ovi znakovi uskoro ulaze u novi životni period

"Svi su brzo spašeni i, srećom, svi su dobro", dodala je u objavi na Fejsbuku.

Svjedok: Prolaznici su odmah pritekli u pomoć

Žena koja je svjedočila je ispričala za AFP da je autobus promašio skretanje udesno uz rijeku te je "nastavio pravo i povukao automobil sa sobom". "Prolaznici su odmah pritekli u pomoć i bacali pojaseve za spasavanje prije dolaska hitnih službi", dodala je 55-godišnja Elisabet.

Аеродром Бања Лука

Banja Luka

Zbog nemarnosti Gradske uprave banjalučki aerodrom prinuđen iznajmiti vozilo

Drugi svjedok, 19-godišnji Amin, naglasio je da je izgledalo kao da je "svaki vatrogasac u departmanu bio tamo".

AFP navodi da je u akciji spasavanja učestvovalo više spasilačkih čamaca, dron i helikopteri. Lokalne vlasti objavile su oko 14 sati snimak izvlačenja autobusa iz rijeke te navele da je izvučen i automobil.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Saobraćajna nesreća

nesreća

autobus

Francuska

Pariz

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Рос Дејвидсон пјевач осуђен за силовање шест жена

Svijet

Pjevač osuđen za višestruka zvjerska silovanja

3 h

0
Репер Дејвид Ентони Бурке прави селфи

Svijet

Jezivi detalji ubistva tinejdžerke: Reper motorkom raskomadao njeno tijelo u bazenu

6 h

0
Песков открио шта су договорили Путин и Трамп

Svijet

Peskov otkrio šta su dogovorili Putin i Tramp

7 h

0
Израелска војска издала упозорење: Наређена хитна евакуација

Svijet

Izraelska vojska izdala upozorenje: Naređena hitna evakuacija

7 h

0

  • Najnovije

20

57

Cvijanović: Obračuni sa Miloradom Dodikom traju od kada je zakoračio u političku arenu

20

49

Amidžić poručio opoziciji: Pitajte Šmita, ako smijete

20

44

Banjaluka firmi plaća skoro 70.000 KM da ''navija'' satove

20

37

Otac se odrekao male Natalije, mama se bori za parče hljeba, a ona ima samo jednu želju

20

29

FK Borac objavio kompletan finansijski izvještaj

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner