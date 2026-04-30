Autobusom sletjela u rijeku - VIDEO

Vozačica na obuci sletjela je jutros, 30. aprila, autobusom u rijeku Seinu nakon što je udarila u parkirani automobil i izgubila kontrolu nad vozilom, objavili su zvaničnici.

Saobraćajna uprava potvrdila je za BBC da je vozačica bila pri kraju "praktične obuke" u trenutku nezgodne u Juvisy-sur-Orgeu, oko 20 kilometara južno od Pariza.

Testovi na drogu i alkohol bili su negativni, rekao je policijski portparol.

Gradonačelnica: Vozačica je izgubila kontrolu nad vozilom

Prefektura Essonne saopštila je da su sve četiri osobe iz autobusa spasene iz vode, u akciji u kojoj je učestvovalo više od 90 vatrogasaca, ronilaca i policajaca.

Portparol Il D Frans Mobilitesa, regionalne saobraćajne uprave za područje Pariza i širu regiju, izjavio je da je vozačica bila u pratnji "glavnog vozača" i da su u vozilu bila još dva putnika, prenosi "Indeks".

Gradonačelnica Juvisy-sur-Orgea Lamia Bensara Reda navela je da je vozačica "izgubila kontrolu" nad vozilom u blizini stanice nedaleko od obale rijeke, "prije nego što je sletjela u Seinu i povukla parkirani automobil" sa sobom.

"Svi su brzo spašeni i, srećom, svi su dobro", dodala je u objavi na Fejsbuku.

Svjedok: Prolaznici su odmah pritekli u pomoć

Žena koja je svjedočila je ispričala za AFP da je autobus promašio skretanje udesno uz rijeku te je "nastavio pravo i povukao automobil sa sobom". "Prolaznici su odmah pritekli u pomoć i bacali pojaseve za spasavanje prije dolaska hitnih službi", dodala je 55-godišnja Elisabet.

Drugi svjedok, 19-godišnji Amin, naglasio je da je izgledalo kao da je "svaki vatrogasac u departmanu bio tamo".

AFP navodi da je u akciji spasavanja učestvovalo više spasilačkih čamaca, dron i helikopteri. Lokalne vlasti objavile su oko 14 sati snimak izvlačenja autobusa iz rijeke te navele da je izvučen i automobil.