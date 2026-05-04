Logo
Large banner

Te Ugljevik nakon nekoliko mjeseci nerada ponovo na mreži

Autor:

Bojan Nosović
04.05.2026 09:20

Komentari:

0
РиТЕ Угљевик
Foto: ATV

Nakon nekoliko mjeseci nerada i problema TE Ugljevik je konačno na mreži potvrđeno je za ATV iz Elektroprivrede Republike Srpske.

“Generator u TE Ugljevik sinhronizovan sa mrežom u 02:29 časova dana 04.05.2026. godine”, kažu iz ERS-a za ATV

Podsjetimo, TE Ugljevik je početkom ove godine ispala sa mreže, od tad pa do danas nikako nije proizvodila struju. Za to vrijeme su uspjeli odraditi remontne aktivnosti i iskopati dovoljne količine uglja. Zato se u Elektroprivredi nadaju da će ova termoelektrana konačno nesmetano da radi i proizvodi struju.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

RiTE Ugljevik

Te Ugljevik ponovo na mreži

Elektroprivreda Republike Srpske

Republika Srpska

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

ТЕ Угљевик поново није на мрежи

Ekonomija

TE Ugljevik ponovo nije na mreži

4 mj

1
Стање у ТЕ Гацко и у Угљевику: Шта су рекли званичници?

Društvo

Stanje u TE Gacko i u Ugljeviku: Šta su rekli zvaničnici?

6 mj

2
"Ако ТЕ Угљевик и Гацко нису на мрежи, то нас дневно кошта око три милиона КМ"

Društvo

"Ako TE Ugljevik i Gacko nisu na mreži, to nas dnevno košta oko tri miliona KM"

6 mj

3
ТЕ Гацко испала из система, рудник Угљевик од синоћ у штрајку

Ekonomija

TE Gacko ispala iz sistema, rudnik Ugljevik od sinoć u štrajku

6 mj

0

Više iz rubrike

Влада Републике Српске

Republika Srpska

Upravljanje nametnutim odlukama bez ikakvog nadzora

3 h

0
У Српској рођено 12 беба

Republika Srpska

U Srpskoj rođeno 12 beba

4 h

0
Народна скупштина Републике Српске

Republika Srpska

Danas sjednica Kolegijuma NSRS

4 h

0
Влада Републике Српске

Republika Srpska

Obilježavanje 100 dana rada Vlade Republike Srpske

5 h

0

  • Najnovije

12

02

Špirić: Usvajanje zakona o sprečavanju finansiranja terorizma nikad nije bilo sporno za većinu u Klubu Srba

11

56

Srbina protjerali iz Hrvatske jer je mahao zastavom Republike Srpske

11

46

Kako je reagovao Vojaž na vijest da je Breskvica raskinula

11

37

Ako imate problema sa spavanjem, pokušajte da jedete ovo voće

11

27

Kako je Prusac mogao imati dozvolu za oružje: Osuđivan jer je 2016. godine pretukao majku i brata

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner