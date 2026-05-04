Te Ugljevik nakon nekoliko mjeseci nerada ponovo na mreži

Nakon nekoliko mjeseci nerada i problema TE Ugljevik je konačno na mreži potvrđeno je za ATV iz Elektroprivrede Republike Srpske.

“Generator u TE Ugljevik sinhronizovan sa mrežom u 02:29 časova dana 04.05.2026. godine”, kažu iz ERS-a za ATV

Podsjetimo, TE Ugljevik je početkom ove godine ispala sa mreže, od tad pa do danas nikako nije proizvodila struju. Za to vrijeme su uspjeli odraditi remontne aktivnosti i iskopati dovoljne količine uglja. Zato se u Elektroprivredi nadaju da će ova termoelektrana konačno nesmetano da radi i proizvodi struju.