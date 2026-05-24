Drama u Torinu: Fudbaleri Juventusa odbijaju da izađu na teren

ATV
24.05.2026 21:36

Foto: Tanjug/AP/Luca Bruno

Fudbaleri Juventusa odbijaju da izađu na teren u meču protiv Torina zbog navijačkih prijetnji.

Prema trenutnim saznanjima, sa razglasa je stigla informacija da će ultrasi Juventusa uletjeti na teren kada utakmica počne, zbog čega su fudbaleri Juventusa odbili da izađu na teren.

Netom prije početka meča ispred stadiona došlo je do okršaja između huligana Juventusa i Torina zbog čega je policija koristila suzavac.

Tribine sa navijačima Juventusa su ispražnjene.

Juventus i Torino igraju nadaleko poznati gradski derbi. U prošlom kolu Juventus je prokockao odlazak u Ligu šampiona porazom od Fiorentine, a sada će gledati ostale mečeve i nadati se kiksu Milana i Rome, kako bi eventualnom pobjedom u derbiju stigli do elitnog takmičenja.

Ključni mečevi posljednjeg kola Serije A su započeli u 20:45, dok je posljednja najava da bi Juventus i Torino mogli započeti meč u 21:45.

