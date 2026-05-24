Рубио: Нуклеарно питање се не рјешава на полеђини салвете

Амерички државни секретар Марко Рубио рекао је да се не може ријешити нуклеарно питање за 72 сата на полеђини салвете, већ да сваки споразум са Ираном захтијева вријеме и структуриране преговоре.
Рубио је нагласио да су САД спремне да уђу у "веома озбиљне разговоре" о иранском нуклеарном програму ако Техеран поново отвори Ормуски мореуз, те навео фазни приступ који би обухватио нивое обогаћивања, високо обогаћени уранијум и иранско обећање да неће тежити нуклеарном оружју.
У међувремену, јавља Си-Би-Ес, преговарачи раде на рјешењу, а неименовани високи званичник америчке администрације рекао је да је Иран "у принципу" пристао на споразум који укључује одлагање високо обогаћеног уранијума, иако детаљи тек треба да се финализују.
Неколико сати раније, амерички предсједник Доналд Трамп рекао је да је наложио свом тиму да не жури са закључивањем споразума.
Портал "Аксиос" објавио је, позивајући се на неименованог званичника Трампове администрације, да се не очекује да ће дуго очекивани споразум између САД и Ирана бити потписан данас, јер још увијек треба ријешити неколико отворених питања.
Исти званичник је навео да се преговори настављају о конкретним формулацијама.
Врховни вођа Моџтаба Хамнеи је одобрио широки оквир за споразум, али остаје неизвјесно и да ли ће на крају бити финализован.
