Olimpijakos je novi vladar Evrope!

24.05.2026 22:20

Еван Фурније из Олимпијакоса шутира ка кошу против Треја Лајлса из Реал Мадрида током финалне кошаркашке утакмице Евролиге између Олимпијакоса и Реал Мадрида у Атини, Грчка, у недељу, 24. маја 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Thanassis Stavrakis

Košarkaši Olimpijakosa novi su prvaci Evrope, četvrti put u istoriji.

Olimpijakos je večeras u uzavreloj atmosferi u Atini savladadao Real Madrid rezultatom 92:85.

Najefikasniji u redovima Olimpijakosa bio je Fournier sa 20 koševa, a pomogli su mu Vezenkov i Peters.

Kod Real Madrida najbolji je bio Liles sa 21 i Mario Hezonja, koji je ubacio 19 poena.

Olimpijakos je titule osvajao još 1997, 2012. i 2013. a ova četvrta kruna ima posebnu draž pogoto što ih je Real 2023. godine porazio u finalu.

