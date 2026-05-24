Olimpijakos je novi vladar Evrope!

Košarkaši Olimpijakosa novi su prvaci Evrope, četvrti put u istoriji.

Olimpijakos je večeras u uzavreloj atmosferi u Atini savladadao Real Madrid rezultatom 92:85.

Najefikasniji u redovima Olimpijakosa bio je Fournier sa 20 koševa, a pomogli su mu Vezenkov i Peters.

Fudbal Drama u Torinu: Fudbaleri Juventusa odbijaju da izađu na teren

Kod Real Madrida najbolji je bio Liles sa 21 i Mario Hezonja, koji je ubacio 19 poena.

Olimpijakos je titule osvajao još 1997, 2012. i 2013. a ova četvrta kruna ima posebnu draž pogoto što ih je Real 2023. godine porazio u finalu.