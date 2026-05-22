Obradović na izlaznim vratima Zvezde, evo ko bi mogao da ga zamijeni

Košarkaši Crvene zvezde gotovo izvjesno će ostati bez trenera, pošto je nakon debakla protiv Partizana, a onda i sramotnog nastupa na konferenciji za novinare, Saša Obradović, na izlaznim vratima, a informaciju da je otpušten je prenio portal "Direktno".

Čelnici kluba imali su sastanak i uveče odmah poslije polufinala, a on se nastavio i dan kasnije, a po svemu sudeći je neminovno da Saša Obradović napusti klub, nakon što je izgubio svlačionicu, podršku navijača i ušao u konflikt i sa novinarima sramnim ponašanjem na konferenciji.

Međutim, konačna odluka još nije donijeta i ona bi trebalo da bude ozvaničena u narednih dan-dva, pošto na Malom Kalemegdanu žele prvo da naprave analizu.

Pošto je do zvaničnog kraja sezone za Zvezdu ostalo da se odigra Fajnal for KLS, polufinalnu utakmicu, ukoliko Saša Obradović dobije otkaz, protiv Spartaka će narednog petka ekipu voditi Milan Tomić, trenutno sportski direktor kluba, kao i eventualno finale u nedjelju protiv pobjednika duela Partizan - FMP u drugom polufinalu.

Milan Tomić je u prošlosti takođe bio trener Zvezde, tako da mu ovo neće biti strana uloga, koja će po svemu sudeći biti samo da se završi sezona i proba da se izvuče bilo šta iz sada već neuspješne sezone u kojoj je mnogo uloženo, a na kraju je viđeno ogromno razočarenje, piše "Telegraf".