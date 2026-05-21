Partizan potpuno razmontirao Zvezdu za finale ABA lige

Košarkaši Partizana su prvi finalisti ABA lige, pošto su i u drugom meču polufinalne serije uspjeli da pobijede Crvenu zvezdu, ovoga puta pred navijačima crveno-bijelih u dvorani "Aleksandar Nikolić".

I to su uspjeli da urade na više nego impresivan način, pošto su vodili sa 20 poena razlike u nekoliko navrata. Tako sada čekaju Dubai ili Budućnost u borbi za titulu - 78:89!

Utakmica je počela napadom Partizana, koji je iskoristio razliku u reketu. Bruno Fernando se odmah oslobodio i brutalno zakucao na samom početku utakmice. Kodi je startovao utakmicu na pleju u Zvezdi, ali nije praktično radio ništa na samom startu utakmice, Dosta je griješio. Bruno Fernando je dosta izluđivao odbranu crveno-bijelih, pa je on samo i upisivao poene kod crno-bijelih. Konačno, Zvezda je pogodila trojku preko Džoela Bolomboja, vratio je Osetkovski, pa je i Bolomboj pogodio novu trojku - 7:8.

Uspjela je Zvezda potom da povede, Čima Moneke je zaradio dva penala, ali je pogodio samo jedno, nakon čega je Nvora pogodio za dva poena. Pogriješio je Fernando, kada je Nvora promašio trojku, poslije čega je i Partizan izgubio loptu - 12:12.

Tada Partizan dodaje gas i pravi razliku. Batler je pogodio, ali onda Osetkovski pogađa dva penala, poslije čega Kalates i Dilan postižu nove poene, te Džekirija - 14:22. Ostao je minut do kraja dionice, a Partizan je postigao novih šest poena, Pokuševski i Vašington su pogodili trojke - 16:28.

Druga dionica je nastavljena istim mahom, Zvezda je krenula promašajem Izundua, da bi Lakić poentira. Uslijedila je serija sa dosta manje poena, kada je Kodi konačno došao do poena pogodivši pored Džekirija uz faul. Ostavljaju samog Džekirija, a kažnjava to centar Partizana - 21:34.

Rasla je samo prednost Partizana u ovim minutima, Sterling Braun je pogodio trojku, a onda Kodi griješi i lopta odlazi u aut - 22:39. Do kraja dionice je Zvezda uspjela napravi malu seriju od 7:3, kada je Semi Odželej odigrao dosta dobro u napadu, pogodio je trojku, a onda i dva penala.

Opet su zaboravili igrači Zvezde samog Osetkovskog, koji pogađa trojku. Konačno, došao je do poena i Ognjen Dobrić, koji je igrao dosta malo na ovoj utakmici. Tada su se oglasili navijači, koji su skandirali njegovo ime. Na kraju dionice, Karlik Džons je pogodio dva penala, dok isto nije uradio Džered Batler, čime je završena dionica - 33:49.

Ništa se mnogo nije mijenjalo ni na početku drugog poluvremena. Osim što je Zvezda uspjela da napravi mini-seriju od 5:0 i da smanji na 11 poena razlike (38:49), ostalo je ostalo po starom.

Mnogo toga je išlo po lošem u igri Zvezde, a Bruno Fernando je dominirao pod košem Partizana. Hvatao je skokove, dolazio je do bacanja, a to je održavalo crno-bijele na konstantnoj razlici od oko 16 poena. Baš toliko je i bilo na TV tajmautu - 40:56.

Međutim, nije se tu Partizan zaustavio, otišao je malo kasnije i na maksimalnih +20 (40:60), da bi se Zvezda do kraja dionice zahvaljujući trojci Nikole Kalinića u posljednjem napadu spustila na 14 poena minusa i tako sebi dala barem kakvu-takvu nadu - 53:67.

Posljednja četvrtina ipak nije donijela neku veću dramu. Partizan je održavao visoku prednost, pošto se u tim momentima razigrao i sjajni Dilan Osetkovski. Crno-bijeli su bili na 19 poena viška na oko šest minuta do kraja, a Zvezda je tek na momente uspijevala da se spusti i približi - 62:81.

Ipak, trijumf Partizana se nije dovodio u pitanje, pa crno-bijeli idu u borbu za titulu. Sada se samo čeka ko će im biti rival u finalu - Dubai ili Budućnost. Tim iz Emirata ima vođstvo od 1:0 u seriji.

