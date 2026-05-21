Saobraćajka u Banjaluci: Automobil završio u kanalu

U banjalučkom naselju Tunjice večeras je došlo do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala dva automobila, a jedno vozilo završilo je u kanalu pored puta.

Na licu mjesta nalazi se policija koja vrši uviđaj, zbog čega je saobraćaj usporen i formiraju se veće gužve u oba smjera.

Za sada nema zvaničnih informacija o eventualno povrijeđenim licima, a vozačima se savjetuje dodatan oprez i korišćenje alternativnih pravaca dok traje uviđaj, prenosi Provjereno.info.