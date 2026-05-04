U Srpskoj rođeno 12 beba

Autor:

ATV
04.05.2026 07:59

У Српској рођено 12 беба

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 12 beba, sedam d‌jevojčica i pet d‌ječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Četiri bebe rođene su u Banjaluci, u Bijeljini tri, Foči i Gradišci po dvije, a u Istočnom Sarajevu jedna.

Tri d‌jevojčice i jedan d‌ječak rođeni su u Banjaluci, u Bijeljini tri d‌jevojčice, u Foči po jedna d‌jevojčica i d‌ječak, u Gradišci dva d‌ječaka, a u Istočnom Sarajevu jedan d‌ječak.

Poroda nije bilo u porodilištima u Zvorniku, Prijedoru, Trebinju i Nevesinju.

Podaci za porodilište u Doboju nisu bili dostupni.

