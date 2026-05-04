Krvava predstava! Džip pokosio publiku, među stradalima i dijete

Najmanje dve osobe poginule su u Kolumbiji kada se džip sa ogromnim točkovima, poznat i kao "monster trak", zakucao u publiku koja je posmatrala automobilsku predstavu.

Nesreća se dogodila u gradu Popajanu na jugu Kolumbije, prenosi Rojters i dodaje da je, prema riječima lokalnih zvaničnika, jedna od žrtava i 10-godišnja djevojčica.

Kako je navedeno, povređeno je 37 ljudi.

En este video se puede ver cuando se habría producido la falla técnica en el Monster Truck ocasionando que perdiera el control y atropellara a varias personas.

Na video-snimku incidenta koji se pojavio na društvenim mrežama može se videti "monster trak" kako preskače prepreku, ali ne uspijeva da zakoči na vrijeme, zbog čega vozilo skreće u stranu i zakucava se u gledaoce, prenosi Tanjug.