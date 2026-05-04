Logo
Large banner

Krvava predstava! Džip pokosio publiku, među stradalima i dijete

Autor:

ATV
04.05.2026 07:30

Komentari:

0
Ротација на поицијском аутомобилу.
Foto: ATV

Najmanje dve osobe poginule su u Kolumbiji kada se džip sa ogromnim točkovima, poznat i kao "monster trak", zakucao u publiku koja je posmatrala automobilsku predstavu.

Nesreća se dogodila u gradu Popajanu na jugu Kolumbije, prenosi Rojters i dodaje da je, prema riječima lokalnih zvaničnika, jedna od žrtava i 10-godišnja djevojčica.

Kako je navedeno, povređeno je 37 ljudi.

Na video-snimku incidenta koji se pojavio na društvenim mrežama može se videti "monster trak" kako preskače prepreku, ali ne uspijeva da zakoči na vrijeme, zbog čega vozilo skreće u stranu i zakucava se u gledaoce, prenosi Tanjug.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Kolumbija

Kolumbija nesreća

Dijete stradalo u Kolumbiji

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

У Аустралији почела саслушања о нападу на плажи Бондај

Svijet

U Australiji počela saslušanja o napadu na plaži Bondaj

4 h

0
Ово је Елдин којег је хладнокрвно убио брат, због Елвиса прије 2 године био блокиран град

Hronika

Ovo je Eldin kojeg je hladnokrvno ubio brat, zbog Elvisa prije 2 godine bio blokiran grad

1 d

0
Београд, 3. маја 2026. - Обележавање треће годишњице трагедије у Основној школи "Владислав Рибникар", где је ученик К.К. из ватреног оружја убио деветоро ђака и чувара школе, почело је јутрос испред те школе окупљањем породица и пријатеља страдалих, ученика и грађана. Комеморативни дан почео је у 8.40 сати минутом ћутања, а породице убијених су прве паљењем свећа, остављањем венаца и цвећа и уписивањем у књигу сећања одале пошту настрадалима

Srbija

Tri godine od tragedije u „Ribnikaru“: Porodice i građani odaju poštu stradalima u školi

1 d

0
Полицијско ауто

Hronika

Detalji užasa u Tuzli: Brat pucao u brata, Eldin podlegao, Elvis uhapšen

1 d

0

Više iz rubrike

У Аустралији почела саслушања о нападу на плажи Бондај

Svijet

U Australiji počela saslušanja o napadu na plaži Bondaj

4 h

0
Рафинерија нафте Ситго ради поред насеља Хилкрест у четвртак, 16. новембра 2023. године, у Корпус Кристију, Текс

Svijet

Tržište nafte pred slomom: Goriva ima za još mjesec dana, jun je prelomna tačka

13 h

0
Грчка: Влада издала смјернице за превенцију шумских пожара

Svijet

Grčka: Vlada izdala smjernice za prevenciju šumskih požara

14 h

0
Доналд Трамп, предсједник Америке се претвара да нишани пушком на конференцији за новинаре

Svijet

Ništa od mira kroz 30 dana: Tramp odbio prijedlog, sukob se nastavlja

15 h

1

  • Najnovije

12

02

Špirić: Usvajanje zakona o sprečavanju finansiranja terorizma nikad nije bilo sporno za većinu u Klubu Srba

11

56

Srbina protjerali iz Hrvatske jer je mahao zastavom Republike Srpske

11

46

Kako je reagovao Vojaž na vijest da je Breskvica raskinula

11

37

Ako imate problema sa spavanjem, pokušajte da jedete ovo voće

11

27

Kako je Prusac mogao imati dozvolu za oružje: Osuđivan jer je 2016. godine pretukao majku i brata

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner