Logo
Large banner

Grčka: Vlada izdala smjernice za prevenciju šumskih požara

03.05.2026 21:37

Komentari:

0
Грчка: Влада издала смјернице за превенцију шумских пожара

Grčko Ministarstvo za klimatske krize i civilnu zaštitu zabranilo je spaljivanje biljnog otpada i otvoreni plamen kako bi smanjila broj požara izazvanih ljudskim djelovanjem, a kazne se do 200.000 KM ili zatvor.

Zabranjeni su radovi iz kojih izlaze varnice ili otvoreni plamen, vatromet i dim od pčelarstva su zabranjeni kada indeks opasnosti dostigne visok, veoma visok ili nivo uzbune.

Prema novom Krivičnom zakoniku, podmetanje požara kažnjivo je zatvorom i novčanim kaznama do 200.000 evra, bez suspenzije ili zamjene.

Prekršaji predviđaju administrativne kazne do 50.000 evra.

- Prevencija je obaveza svih - saopštilo je Ministarstvo.

Podijeli:

Tagovi :

Grčka

požar

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Доналд Трамп, предсједник Америке се претвара да нишани пушком на конференцији за новинаре

Svijet

Ništa od mira kroz 30 dana: Tramp odbio prijedlog, sukob se nastavlja

1 h

0
Крокодил прогутао човјека, полицајца спустили у ријеку пуну крокодила да извуче остатке

Svijet

Krokodil progutao čovjeka, policajca spustili u rijeku punu krokodila da izvuče ostatke

1 h

0
Њемачки канцелар Фридрих Мерц присуствује састанку кабинета у канцеларији у Берлину, Њемачка, у сриједу, 15. априла 2026. године.

Svijet

Ne voli ga ni Tramp, ni narod: Merc nepopularan u Njemačkoj

2 h

1
Остала без дијела лобање: Претукао дјевојку, па умро чекајући пресуду

Svijet

Ostala bez dijela lobanje: Pretukao djevojku, pa umro čekajući presudu

2 h

0

  • Najnovije

22

21

Dodik čestitao Borcu: Velika i zaslužena pobjeda!

22

11

Tržište nafte pred slomom: Goriva ima za još mjesec dana, jun je prelomna tačka

21

55

Marko Sulaver primljen na MGIMO: Stopama Sergeja Lavrova i Marije Zaharove

21

48

Đokić: Ohrabrujuće da bi Savjet bezbjednosti mogao tražiti pravno mišljenje o imenovanju Šmita

21

48

Grahovac za ATV: Stvarno svi smo presrećni

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner