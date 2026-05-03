Grčka: Vlada izdala smjernice za prevenciju šumskih požara

Grčko Ministarstvo za klimatske krize i civilnu zaštitu zabranilo je spaljivanje biljnog otpada i otvoreni plamen kako bi smanjila broj požara izazvanih ljudskim djelovanjem, a kazne se do 200.000 KM ili zatvor.

Zabranjeni su radovi iz kojih izlaze varnice ili otvoreni plamen, vatromet i dim od pčelarstva su zabranjeni kada indeks opasnosti dostigne visok, veoma visok ili nivo uzbune.

Prema novom Krivičnom zakoniku, podmetanje požara kažnjivo je zatvorom i novčanim kaznama do 200.000 evra, bez suspenzije ili zamjene.

Prekršaji predviđaju administrativne kazne do 50.000 evra.

- Prevencija je obaveza svih - saopštilo je Ministarstvo.