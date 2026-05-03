Ostala bez dijela lobanje: Pretukao djevojku, pa umro čekajući presudu

03.05.2026 19:30

Остала без дијела лобање: Претукао дјевојку, па умро чекајући пресуду
Foto: Prinscreen/Instagram

Ruski milioner koji je prošle godine brutalno pretukao svoju d‌jevojku, manekenku Anželiku Tartanovu (33), i nanio joj teške povrede glave, uključujući lom lobanje, preminuo je u zatvoru od srčanog udara.

Dmitrij Kuzmin (41) bio je optužen za pokušaj ubistva nakon što je Anželiku pretukao toliko brutalno da je ostala bez dijela lobanje.

Pokušala da prekine veze

Napad se dogodio nakon što je Anželika pokušala da prekine njihovu šestomjesečnu vezu. Zadobila je po život opasne povrede i bačena je na ulicu, gd‌je ju je slučajni prolaznik pronašao i pozvao hitnu pomoć, čime joj je spašen život.

Zbog teških povreda glave kasnije je morala na operaciju uklanjanja dijela lobanje, a posljedice su uključivale oštećenje govora, pamćenja i koordinacije, kao i ozbiljnu traumu mozga.

Tvrdi se da je Kuzmin nakon napada sedam dana koristio njen telefon i lažno se predstavljao kao Anželika, šaljući poruke njenim prijateljima i uvjeravajući ih da je dobro.

Umro čekajući presudu

Bio je suočen s mogućom kaznom do osam godina zatvora u Rusiji ili slanjem u rat u Ukrajini, ali je, prema navodima, umro od srčanog udara dok je čekao presudu. Lokalni mediji navode da je do srčanog zastoja došlo zbog “psihološke traume krivičnog postupka koji je protiv njega vođen”.

Anželika je nakon napada izjavila: “Dugo se nisam približavala ogledalu, bila sam jako uplašena”.

Njena sestra Anastasija Beloglazova rekla je: “Kakva životinja moraš biti da se tako ponašaš prema osobi… To je užasno”.

Kuzmin je ranije viđen u sudskom pritvoru nakon što je uhapšen tokom istrage.

Podsjetimo, Anželika je danima bila prijavljena kao nestala, a krajem novembra prošle godine pronađena je teško povrijeđena i unakažena na ulici.

(Avaz)

