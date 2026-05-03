Srpčani peku bika od 700 kg: Manifestacija memorijalnog karaktera

Српчани пеку бика од 700 kg: Манифестација меморијалног карактера
Šesti po redu "Bik fest" biće održan u ned‌jelju, 24. maja, kod društvenog doma u Sitnešima kod Srpca, a očekuje se dolazak više stotina posjetilaca iz cijelog regiona.

Centralni dio događaja biće pečenje bika težine preko 700 kilograma koji će biti nabavljen na farmi mještanina Miloša Ilića, a konzumacija mesa će biti besplatna, javlja "Radio Srbac".

Posjetioci će moći isprobati i tradicionalna jela sitneškog i lepeničkog kraja koja će pripremati domaćice iz Folklornog udruženja građana "Motajički vuk".

Početak cjelodnevnog druženja je od 12 časova.

Milovan Popović, jedan od organizatora, kaže da će ovogodišnji "Bik fest" imati memorijalni karakter, a organizovaće se u znak sjećanja na prerano preminule mještane Miodraga Miću Rakića, Darka Vujića i Momčila Vučića.

"Neki od njih su stradali u tragičnim okolnostima, zbog čega smo prošle godine otkazali manifestaciju. Obići ćemo njihova grobna mjesta, a odštampali smo i majice sa njihovim imenima. Učestvovali su sa nama u organizaciji ovog događaja i znamo da bi voljeli da nastavimo tradiciju", rekao je Popović.

