Spavanje sa uključenim ventilatorom može izazvati ozbiljne probleme

03.05.2026 17:49

Foto: pexels/Enrique Zafra

Dolaskom toplijih dana, mnogi ljudi se okreću ventilatoru kako bi im pomogli da zaspu, ali ova navika može imati i negativne posljedice.

Iako pomaže kod vrućine, stalni protok vazduha može uticati na vaše zdravlje, posebno tokom noći. Prije nego što ga ostavite uključenog dok spavate, vrijedi razmisliti o mogućim neželjenim efektima.

Jedan od glavnih problema su alergije i iritacija respiratornih organa. Dr Kiran Dintjala upozorava da ventilatori mogu širiti prašinu i polen po prostoriji, što može pogoršati simptome kod ljudi sa alergijama i astmom. Takođe, suv vazduh može isušiti sluzokožu nosa i grla i izazvati nelagodnost. Ljudi koji spavaju otvorenih usta mogu se probuditi sa bolom u grlu, piše Unilad.

Suv vazduh može dovesti do toga da tijelo proizvodi više sluzi.

Konsultant za san Martin Sili takođe upozorava na potencijalne probleme, savjetujući oprez prilikom korišćenja ventilatora. On ističe da suv vazduh može podstaći tijelo da proizvodi više sluzi, što dovodi do simptoma kao što su „glavobolje, začepljenost nosa, pa čak i glavobolje izazvane sinusima“. Dodaje: „Ovo se takođe preporučuje onima koji su loše spavali zbog vrućine, jer čak i blaga dehidracija može povećati osjećaj pospanosti i umora.“

Još jedna moguća posljedica je ukočenost mišića od hladnog vazduha usmjerenog ka tijelu noću. Sili je posebno oprezan prema ljudima koji već imaju bolove u mišićima. „Ako već imate bolove u mišićima, na primjer od vježbanja ili nepravilnog sjedenja za stolom, trebalo bi da izbjegavate usmjeravanje ventilatora ka tom području noću“, objasnio je.

Upozorenje doktora za sve koji koriste ventilator

Četiri genijalna načina da svoj ventilator pretvorite u klima uređaj

Jeftini trikovi za rashlađivanje, bez klime i ventilatora

Predstavljen novi miš sa ventilatorom koji hladi dlanove

Kardiolog upozorava: Autofagija ne dovodi do mršavljenja, a može biti veoma opasna

Novo otkriće: Čak i „umjerene“ količine alkohola oštećuju mozak

Svjetska sedmica imunizacije: Vakcina najveće dostignuće medicine

Koliko kafe dnevno pomaže u smanjenju stresa?

