Novo otkriće: Čak i „umjerene“ količine alkohola oštećuju mozak

Poznato je da je prekomjerno konzumiranje alkohola šetno, ali novo istraživanje otkriva da čak i male količine alkohola mogu oštetiti mozak.

Američki naučnici povezali su veći unos alkohola sa smanjenom perfuzijom (protokom krvi kroz mozak) i tanjom moždanom korom — djelom mozga u kojem se odvijaju većina viših misaonih procesa. Ovi znaci oštećenja pronađeni su čak i kod ljudi koji piju u okviru „preporučenih“ granica, prenosi "Science Alert".

Riječ je o muškarcima koji konzumiraju 60 ili manje pića mjesečno i ženama koje piju 30 ili manje pića mjesečno. Jedno piće sadrži oko 14 grama čistog etanola — što odgovara jednoj boci piva, čaši vina ili jednoj čašici žestokog pića.

Veza sa godinama i starenjem

Naučnici su otkrili jasnu vezu između konzumacije alkohola, životne dobi i smanjenja protoka krvi i debljine moždane kore. To znači da se štetni efekti čak i povremenog pijenja vremenom nagomilavaju.

„Konzumacija alkohola koja se smatra ‘niskorizičnom’ može imati posljedice po integritet kortikalnog tkiva, posebno kako starimo. Ovi rezultati mogu uticati na sadašnje strategije smanjenja štete i javnozdravstvene preporuke o alkoholu“, navode istraživači.

Studija je obuhvatila 45 zdravih odraslih osoba uzrasta od 22 do 70 godina, bez istorije problema vezanih za alkohol ili prekomernog pijenja u posljednjih godinu dana. Učesnici su davali podatke o svojim navikama pijenja tokom protekle godine, prethodne tri godine i cijelog života. Prosječna konzumacija bila je 21 piće mjesečno, sa rasponom od 1 do 54 pića.

Hronika Vozač iz Čelinca poslije nezgode ”naduvao” 3,87!

Ovi podaci upoređeni su sa snimcima magnetne rezonance, kojima je mjeren volumen i debljina moždane kore, kao i sa mjerenjima protoka krvi u mozgu (dostupno za 27 učesnika). Važno je napomenuti da je testiranje rađeno samo jednom, bez dugoročnog praćenja.

Protok krvi kao ključni pokazatelj

Iako je debljina moždane kore bila povezana sa količinom alkohola, još jača veza postoji sa smanjenim protokom krvi. To sugeriše da alkohol prvenstveno utiče na cirkulaciju, što kasnije dovodi do oštećenja moždanog tkiva. Dobra cirkulacija u mozgu je ključna za dovođenje kiseonika i hranljivih materija, kao i za uklanjanje otpadnih produkata.

„Uzeto zajedno, nalazi mogu odražavati kumulativne efekte niske konzumacije alkohola tokom života, koji u interakciji sa starenjem ubrzavaju smanjenje prokrvnjenosti i debljine moždane kore“, zaključuju autori.

Studija ne dokazuje direktnu uzročno-posledičnu vezu, jer je snimljena u jednom trenutku. Takođe, podaci o pijenju su samoprijavljeni, a nisu uzeti u obzir faktori poput ishrane i fizičke aktivnosti.

Uprkos tome, ovo istraživanje se uklapa u sve veći broj naučnih radova koji dovode u pitanje postojanje „bezbjedne“ količine alkohola. Zbog toga najnovije američke prehrambene smjernice više ne navode „bezbjednu“ granicu, već jednostavno savetuju: konzumirajte manje alkohola.

(sputnik srbija)