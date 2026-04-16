Popila 14 tekila na kruzeru pa pala: Sud odlučio da treba da dobije odštetu

Žena (45) koja je na krstarenju kruzerom Karnival popila 14 tekila i koja je zbog alkoholisanog stanja pala niz stepenice, dobila je odštetu od kompanije koja organizuje krstarenja u iznosu od 220.000 funti.
Doživjela potres mozga i brojne povrede
Ona je tokom krstarenja u januaru 2024. godine popila malo više alkohola u brodskom baru, nakon čega je pala niz stepenice i doživjela potres mozga, glavobolje, povrede leđa i modrice, a pronađena je bez svijesti u prostoru samo za posadu, prenosi Skaj njuz.
Porota u Majamiju je presudila u korist žene nakon što je zaključila da je kompanija postupila nemarno.
Njen advokat rekao je da ovaj slučaj naglašava inherentnu opasnost od ol inkluziv paketa pića, koji podstiču prekomjernu konzumaciju i vrše pritisak na slabo plaćene konobare da daju prioritet napojnicama u odnosu na bezbjednost.
On je tokom suđenja tvrdio da su barmeni na kruzeru trebali da prestanu da je uslužuju kada je postala vidljivo pijana, a iznio je i tvrdnju da Karnival "namerno dizajnira svoja plovila kako bi osigurao da postoje stanice za točenje alkohola u svakom ćošku broda" kako bi što više profitirao.
Kompanija Karnival Kruz Lajn saopštila je da se ne slaže s presudom i da nema dokaza da se žena "spoticala, spavala u baru, nerazgovjetno govorila ili pokazivala bilo kakvo drugo ponašanje slično pijanom stanju".
U odvojenom slučaju koji je još uvijek u toku, vjerenica muškarca koji je umro na kruzeru jedne druge kompanije podnijela je tužbu za nezakonito prouzrokovanu smrt navodeći da mu je kompanija nemarno poslužila 33 alkoholna pića.
