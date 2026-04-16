Logo
Large banner

Popila 14 tekila na kruzeru pa pala: Sud odlučio da treba da dobije odštetu

Autor:

ATV
16.04.2026 08:19

Komentari:

0
Foto: Pixabay

Žena (45) koja je na krstarenju kruzerom Karnival popila 14 tekila i koja je zbog alkoholisanog stanja pala niz stepenice, dobila je odštetu od kompanije koja organizuje krstarenja u iznosu od 220.000 funti.

Doživjela potres mozga i brojne povrede

Ona je tokom krstarenja u januaru 2024. godine popila malo više alkohola u brodskom baru, nakon čega je pala niz stepenice i doživjela potres mozga, glavobolje, povrede leđa i modrice, a pronađena je bez svijesti u prostoru samo za posadu, prenosi Skaj njuz.

Porota u Majamiju je presudila u korist žene nakon što je zaključila da je kompanija postupila nemarno.

Njen advokat rekao je da ovaj slučaj naglašava inherentnu opasnost od ol inkluziv paketa pića, koji podstiču prekomjernu konzumaciju i vrše pritisak na slabo plaćene konobare da daju prioritet napojnicama u odnosu na bezbjednost.

On je tokom suđenja tvrdio da su barmeni na kruzeru trebali da prestanu da je uslužuju kada je postala vidljivo pijana, a iznio je i tvrdnju da Karnival "namerno dizajnira svoja plovila kako bi osigurao da postoje stanice za točenje alkohola u svakom ćošku broda" kako bi što više profitirao.

Kompanija Karnival Kruz Lajn saopštila je da se ne slaže s presudom i da nema dokaza da se žena "spoticala, spavala u baru, nerazgovjetno govorila ili pokazivala bilo kakvo drugo ponašanje slično pijanom stanju".

U odvojenom slučaju koji je još uvijek u toku, vjerenica muškarca koji je umro na kruzeru jedne druge kompanije podnijela je tužbu za nezakonito prouzrokovanu smrt navodeći da mu je kompanija nemarno poslužila 33 alkoholna pića.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

tekila

odšteta

krstarenja

Alkohol

pijanstvo

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

41

08

31

08

24

08

19

08

19

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner