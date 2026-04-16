Kada stvari krenu loše, oni nađu izlaz: Da li ste među ovim znakovima?

Sreća prati hrabre, a ovi horoskopski znakovi, i te kako, vole rizik.

Astrolozi tvrde da ova dva znaka imaju više "sreće nego pameti".

Neki ljudi ponekad imaju trenutke kada im se "stvari poslože" bez puno truda.

Za Strijelčeve i Blizance se često kaže da imaju "više sreće nego pameti" i to ne nužno u negativnom smislu, nego kao opis njihove sposobnosti da se izvuku iz situacija koje drugima ne bi bile tako jednostavne.

Oni često rizikuju, donose spontane odluke, a ipak na kraju završe u dobroj poziciji.

Strijelac

Strijelčevi su poznati kao jedan od najsrećnijih znakova horoskopa.

Njihov vladar je Jupiter, planeta sreće i ekspanzije, pa se često nalaze u pravom trenutku na pravom mjestu.

Oni vole da rizikuju i ne razmišljaju previše o posljedicama, ali im se takav pristup često isplati.

Čak i kada stvari krenu loše, Strijelčevi uspijevaju da pronađu izlaz ili se situacija neočekivano okrene u njihovu korist.

Blizanci

Blizanci su snalažljivi i brzo reaguju, ali ponekad donose odluke bez previše razmišljanja.

Ipak, uprkos tome, često im se događa da iz situacija izađu bolje nego što su očekivali.

Njihova komunikativnost i sposobnost prilagođavanja pomažu im da se snađu u raznim okolnostima.

Čak i kada pogriješe, brzo pronađu način kako da poprave situaciju, često uz dozu sreće koja im ide na ruku.

Sreća koja prati hrabre

Iako se kaže da neki ljudi imaju više sreće nego pameti, često se radi o kombinaciji spontanosti, otvorenosti prema životu i spremnosti na rizik.

Kod Strijelčeva i Blizanaca upravo ta spremnost da pokušaju nešto novo često ih dovodi do situacija u kojima im sreća ide u korist, prenosi Superžena.

Iako, ponekad, d‌jeluju nepromišljeno, upravo im takav pristup životu donosi zanimljive prilike.