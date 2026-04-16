Čovjeka (63) pretukli zbog piva nasred ulice: Šutirali ga u glavu dok je ležao na zemlji

16.04.2026 08:07

Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Novi Beograd sinoć je bilo poprište jezivog razbojništva.

Grupa mladića, starosti između 17 i 20 godina, brutalno je pretukla sugrađanina N. J. (63) prije nego što su mu oteli novac i pobjegli u nepoznatom pravcu.

Scena kakva se viđa u filmovima strave odigrala se nasred ulice Sremskih odreda, kada su nasilnici presreli starijeg muškarca. Prema saznanjima, napad je počeo bizarnim zahtjevom koji je ubrzo prerastao u zvjersko iživljavanje.

Htio da im da novac samo da ga ostave na miru

Kako se nezvanično saznaje, N. J. je mirno prolazio ulicom kada ga je opkolila grupa tinejdžera. Drsko su mu zatražili 1.000 dinara, tvrdeći da im novac treba "za pivo". Nesrećni čovjek je, želeći da izbjegne bilo kakav problem i nadajući se da će ga ostati na miru, posegnuo za novčanikom.

Međutim, umjesto da uzmu novac i odu, uslijedila je eskalacija nasilja.

"Šutirali su ga u glavu dok je ležao na zemlji"

Čim je izvadio novčanik, mladići su ga iznenada oborili na beton.

"Nisu imali milosti. Čovjek je pao, a oni su nastavili da ga šutiraju po tijelu i glavi. Nije imao nikakvu šansu da se odbrani od grupe koja je bila vidno agresivna," navodi izvor blizak istrazi.

Nakon što su ga pretukli, napadači su mu iz novčanika oteli oko 5.000 dinara, što je pet puta više nego što su prvobitno tražili, i pobegli s lica mjesta ostavljajući povrijeđenog čovjeka na ulici.

Hitna pomoć i potraga

Povrijeđenom N. J. ukazana je ljekarska pomoć zbog povreda glave i modrica koje je zadobio tokom napada. O svemu je odmah obaviještena policija, koja je pokrenula opsežnu potragu.

Stanovnici ovog dijela grada su u strahu i zahtijevaju hitnu reakciju nadležnih, ističući da se sve češće suočavaju sa bahatim ponašanjem maloljetničkih bandi u večernjim satima.

(Telegraf.rs)

Vujić ponovo pozvao sud u Hagu da omogući liječenje generala Mladića u Srbiji

