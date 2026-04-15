Predložen pritvor mladiću koji je bombom prijetio ubistvom oca i sebe

Okružno javno tužilaštvo Banjaluka predložilo je određivanje jednomjesečnog pritvora J.B. (24) iz Kotor Varoša koji je bombom prijetio da će ubiti sebe i oca.

U tužilaštvu navode da je J.B. osumnjičen da je počinio krivična djela nasilje u porodici, nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih naprava i izazivanje opšte opasnosti.

Iz bombe izvukao osigurač

”Osumnjičeni je 13. aprila počinio nasilje prema svome ocu tako što je prijetio da će napasti na život i tijelo ručnom bombom, koju je nabavio i držao u svojoj kući, protivno Zakonu o oružju i municiji. Držeći bobu pred ocem, iz nje je izvukao osigurač, čime je ugrozio spokojstvo, tjelesni integritet i duševno zdravlje oca.

Nakon toga je po dolasku policijskih službenika, odbio da vrati osigurač u bombu i bezbjedno je odloži uz prijetnju da će istu aktivirati”, saopštilo je OJT Banjaluka.

Poslije pregovora sa policijskim službenicima B.J. je vratio osigurač u ručnu bombu, nakon čega je uhapšen.

Uticaj na svjedoke

U tužilaštvu navode da je pritvor predložen zbog bojazni da će boravkom na slobodi osumnjičeni ometati krivični posupak uticajem na svjedoke, te zbog opasnosti da će ponoviti krivično djelo. O prijedlogu za određivanje mjere pritvora odlučivaće sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Kotor Varošu.