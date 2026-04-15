Predložen pritvor mladiću koji je bombom prijetio ubistvom oca i sebe

15.04.2026 14:46

Два полицајца спроводе у Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци осумњиченог Б.Ј. из Котор Вароши који је пријетио да ће бацити бомбу
Okružno javno tužilaštvo Banjaluka predložilo je određivanje jednomjesečnog pritvora J.B. (24) iz Kotor Varoša koji je bombom prijetio da će ubiti sebe i oca.

U tužilaštvu navode da je J.B. osumnjičen da je počinio krivična djela nasilje u porodici, nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih naprava i izazivanje opšte opasnosti.

Iz bombe izvukao osigurač

”Osumnjičeni je 13. aprila počinio nasilje prema svome ocu tako što je prijetio da će napasti na život i tijelo ručnom bombom, koju je nabavio i držao u svojoj kući, protivno Zakonu o oružju i municiji. Držeći bobu pred ocem, iz nje je izvukao osigurač, čime je ugrozio spokojstvo, tjelesni integritet i duševno zdravlje oca.

Б.Ј. котор варош спровођење

Prijetio da će bombom ubiti sebe i članove porodice: Osumnjičeni sproveden u OJT

Nakon toga je po dolasku policijskih službenika, odbio da vrati osigurač u bombu i bezbjedno je odloži uz prijetnju da će istu aktivirati”, saopštilo je OJT Banjaluka.

Poslije pregovora sa policijskim službenicima B.J. je vratio osigurač u ručnu bombu, nakon čega je uhapšen.

Uticaj na svjedoke

U tužilaštvu navode da je pritvor predložen zbog bojazni da će boravkom na slobodi osumnjičeni ometati krivični posupak uticajem na svjedoke, te zbog opasnosti da će ponoviti krivično djelo. O prijedlogu za određivanje mjere pritvora odlučivaće sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Kotor Varošu.

